Endesa suspende las pruebas de los biocombustibles entre el enfado de los camioneros: “É unha chantaxe”

Adiós a las pruebas de biocombustibles en As Pontes. Endesa decidía este viernes su suspensión indefinida, debido al bloqueo en la térmica ejecutado por los camioneros desde el jueves. Además, cancela la reunión prevista para el martes con las axuiliares y que serviría para buscar un futuro para sus trabajadores.

Con estas dos decisiones, fuentes de la empresa muestran su enfado por “la cerrazón del colectivo de transportistas, que desprecia el diálogo con la compañía y la colaboración ofrecida para alcanzar una transición justa hacia la descarbonización en curso”. Pero la respuesta de los afectados no se hizo de rogar. Califican las medidas de Endesa como “unha chantaxe e un desafío”. Mantendrán el bloqueo al menos hasta el lunes. Y tomarán acciones más drásticas.

Estas pruebas, de mezcla de carbón con biocombustibles, servían para evaluar si se podrá continuar o no con la actividad en la térmica, “a pesar del cierre de la instalación oficialmente tramitado”. De hecho, Endesa solicitó la clausura para el 30 de junio de 2021. Según Cholo Bouza, portavoz de los camioneros, “intentaron ofrecernos un documento sen sentido pero só teñen incumprimentos, o desta empresa é unha chantaxe e un desafío”. Recalca que “estábamos para negociar e ao final nos puxeron en guerra a cabreados”. El bloqueo se había iniciado “para evitar o desmantelamento da central”.

De todos modos, los transportistas afirman que las pruebas ya estaban prácticamente terminadas y con buenos resultados para la viabilidad técnica de los combustibles (lodos de depuradoras y residuos agrícolas o purines). Y recuerdan que sus protestas están siendo apoyadas por el comité de crisis de As Pontes: formado por ayuntamiento, trabajadores de Endesa, auxiliares y ellos mismos. Las protestas se recrudecerán, al mismo tiempo que el colectivo solicita soluciones por parte de ayuntamiento, Xunta y Gobierno central. También pide a las administraciones que comprueben los resultados de las quemas experimentales en la térmica.

Sobre estas movilizaciones, fuentes de Endesa recalcan que no puede admitir el bloqueo de la central “por quienes plantean unas reclamaciones que no está en nuestras manos atender”. Califican la cancelación de las pruebas y la suspensión del diálogo con los contratistas como “una dolorosa consecuencia que sólo es achacable a los que impiden la actividad ordinaria en la instalación y privan a la plantilla de su derecho al trabajo con normalidad”. Según el propio comité de Endesa As Pontes, que apoya el bloqueo de los camioneros, en ningún momento la actividad fue interrumpida. Y los trabajadores han podido acceder a sus puestos.

Con la instalación de sus vehículos ante las puertas, los transportistas evitaron el jueves la salida de dos bombas de recirculación de lechada que correspondían a la nueva desulfuradora de los grupos 3 y 4.

Según Endesa, esa operación no significaba ningún perjuicio para las instalaciones pontesas. Afirma que trabaja en proyectos para la zona con el Plan Futur-e. Y recuerda que se había acordado con las auxiliares la elaboración de un listado con el personal afectado en caso de cierre de la térmica.

Para los camioneros, fuentes de Endesa afirman que había un compromiso de “comunicarles las oportunidades de transporte para que puedan presentar sus ofertas de servicio, pero esos acuerdos fueron rechazados por el colectivo”.