Energía y agua, la familia profesional con mayor inserción laboral en la FP

La Formación Profesional es una enseñanza que cada vez se consolida más como una opción de estudio atractiva y de alta calidad. “Estos estudios profesionales son la formación que responde a la creciente demanda de los distintos sectores económicos, al requerir personal especializado”, asegura el director del CIFP As Mercedes de Lugo, Joaquín Expósito López.

Expósito destaca que la formación mejora día a día debido a la alta dotación tecnológica y la adaptación a las nuevas tecnologías, lo que significa que la preparación de los alumnos se adaptan cada vez más a las necesidades específicas de cada sector laboral.

“La gran demanda de técnicos, sobre todo en el sector industrial y de servicios, da un resultado de que no se llega a cubrir las vacantes laborales, aunque se nota que alumnos que terminan los estudios de Formación Profesional optan por otras acciones como la de seguir su preparación formativa bien en carreras universitarias o realizando ciclos de otra especialidad”, considera.

En su caso también expresa su opinión sobre la FP dual. “Cada vez tenemos más solicitudes de alumnado para realizar este tipo de formación, ya que tiene la ventaja de que la preparación formativa del alumno se adapta a las necesidades de especialización de la propia empresa”, comenta.

La inserción laboral de los alumnos supera la de FP ordinaria ya que la relación alumno – empresa “es más real al incrementarse el tiempo de estancia en la empresa”.“En definitiva, el interés de los alumnos se nota en que tras finalizar los estudios es mayor la inserción laboral y las becas o ayudas que reciben y son un apoyo dinamizador en la duración del ciclo”, añade.

los datos de inserción laboral en el curso 2020-2021. Con datos del curso 2020-2021, de los 34 alumnos que cursaron un ciclo de la familia profesional de Energía y agua, 21 trabajaron en FCT (Formación en Centros de Trabajo y 13 no trabajaron. La inserción laboral fue del 61,76 %. En la familia de Comercio y Marketing, de 70 alumnos: 12 trabajaron en FCT, 7 en alguna empresa del sector y 51 no trabajaron. Con estos datos la inserción laboral fue reducida, de un 27,14 %. Por último, en la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, los alumnos fueron 43. De estos, 17 trabajaron en FCT y 26 no trabajaron al terminar sus estudios. El porcentaje de incorporación al mundo laboral fue del 39,53 %.