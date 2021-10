Entre 250 y 41 euros al mes por estudiar en un colegio concertado

Cuando una familia se encuentra en el momento de escolarizar a sus hijos debe decidir si prefiere para ello un centro público, concertado o privado. En algunos casos la decisión ni siquiera es de ellos, sino que por cupo en su área de influencia, le toca un concertado por no haber plaza en otros. En este caso es bueno saber el rango de ‘precios’ a los que se debe hacer frente cada mes.

Desde 250 al mes máximo y 41,20 mínimo es lo que se pagaría en Galicia por un alumno, según un estudio de Garlic B2B para la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae).

Sus resultados indican que el concertado más caro de Galicia si solamente se tiene en cuenta la llamada ‘cuota base mensual’ sería el Estudio, en Nigrán (Pontevedra), con 106 euros al mes solo en este concepto; seguido del Alca, en Ames (A Coruña), cien euros. La media gallega en esta cuota se sitúa en los 32,5 euros para el curso 2021/22, con un descenso acusado desde los 58,4 del pasado. El estudio explica esta disminución porque dos de los colegios que cobraban las cuotas más altas del año pasado, Las Acacias y Montecastelo (225 euros), no facilitaron información por la no disponibilidad de plazas en ambos centros.

Los más baratos en esta cuota básica serían el Galaxia (Ribeira, A Coruña), 1 euro; La Inmaculada (con varios centros en Galicia), 10 euros; Divino Maestro (varios, entre ellos en Santiago), y San Fermín, de Vigo, 12 euros.

El estudio llama la atención sobre la disparidad existente entre colegios, habiendo centros que directamente no cobran nada y otros que llegan a los 930 euros al mes, como es el caso del colegio St. Pauls, en Cataluña. De hecho, es en Cataluña donde más se acentúa la distancia entre la mayor y la menor cuota (930 de máximo, 62 euros mínima), seguido de la Comunidad Valenciana (270 euros la que más, 10 euros la menor).

diferente cuota por etapa educativa En toda Galicia, el 87 % cobran cuota a las familias, bajo diferentes denominaciones, pero son distintas según la etapa educativa. En este caso, este pago es obligatorio en el 52 % de los colegios concertados gallegos, y voluntario en el 48 %.

Los pagos obligatorios, denuncian las entidades promotoras del estudio, irían en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos, como es este caso.

exclusión de actividades si no paga En otras comunidades se da la circunstancia de que si no se abona, el alumno es excluido de actividades, con un alto porcentaje en Madrid y la C. Valenciana. En Galicia esta circunstancia no existe en ninguno de los centros consultados.

Así la media gallega de la cuota básica es de 33,44 en Infantil, 30,88 en Primaria y 37,72 en Secundaria Obligatoria. La media nacional está en 138,6, 151,4 y 164,8 euros al mes de cuota básica. Galicia sería de las comunidades más baratas, con Andalucía, C. Valenciana y Aragón. La cuota promedio más alta es la de Cataluña, con 202 euros mensuales, seguido de la Comunidad de Madrid (133,25 euros) y País Vasco (84,07).

Coste total Además de esa cuota fija, los centros optan por introducir otro tipo de servicios, como puede ser el comedor escolar, ampliación de horario de una hora, material escolar, nuevas tecnologías, seguro escolar de accidentes, orientación psicopedagógica, enfermería, médico o seguro médico, plataforma digital, transporte, matrícula y gastos generales, proyecto propio anual....

Elena Cid, directora general de Cicae, denuncia la “gran opacidad” de estos en la financiación y que son prácticas irregulares. “Hay centros que se están aprovechando con esta doble vía de financiación, se están lucrando”, advierte Cid, que pide rendición de cuentas a estos centros si reciben subvención pública.

La presidenta de Ceaopa, Leticia Cardenal, pide que la escuela concertada sea “subsidaria” de la pública, y denuncia también que los colegios concertados se dediquen a “hacer negocio”.