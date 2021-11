Entregan 10.100 firmas en la Valedora por el blindaje de las pensiones

iniciativa. Representantes de distintas asociaciones entregaron este jueves 10.100 firmas de la ciudadanía en la oficina de la Valedora do Pobo, en Santiago, para reclamar el “blindaje constitucional” del derecho a las pensiones, una iniciativa que logró recoger más de 2,6 millones de firmas en toda España. En nombre de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), en la que se integran 380 agrupaciones, sus representantes acudieron a la Valedora para que haga de “altavoz” de esta reivindicación y para “concienciar” y aumentar la “presión social” para que las pensiones queden garantizadas de cara al futuro, no solo con este Gobierno. Carlos Vázquez, portavoz de la coordinadora de la MERP en Galicia, señaló que su petición común es que haya un artículo de la Constitución “de obligado cumplimiento”, no simplemente “recomendativo” como ahora. Esta reclamación incluye, además, que “se mantenga el poder adquisitivo” de los pensionistas, no solo los de ahora sino lo del futuro, y que todo esto quede blindado por ley de manera que “cualquier Gobierno del signo que sea está obligado a cumplirlo”, explicó Vázquez. Asimismo, llaman a a acudir a la manifestación del 13 de noviembre en Madrid, a las 12.00, en la Puerta del Sol. c. espiño