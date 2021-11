“Es cuestión de tiempo que ser mujer y científica no sea noticia de periódico”

La Xunta acaba de concederle el premio María Joséfa Wonenburger de este año, creado para distinguir a gallegas con trayectorias científicas importantes. ¿Qué supone para usted?

Para mí, además de una gran satisfacción personal, supone, sobre todo, un reconocimiento a un equipo de investigación en el que se incluyen muchos científicos (maestros y alumnos) que han estado trabajando duramente durante años para que nuestro laboratorio esté reconocido internacionalmente en el campo de la genética forense. No lo considero un premio individual, para mí es un premio colectivo.

¿Cuándo empezó su vocación, primero para estudiar Medicina y después para elegir la especialidad?

Es una vocación infantil, desde niña vi en mi casa la medicina y siempre lo tuve muy claro. El trabajo en la genética forense vino de la mano de mi tesis doctoral, dirigida por los profesores Ángel Álvarez y Ángel Carracedo. El trabajo en el laboratorio de genética forense que en ese momento dirigía Ángel Carracedo me encantó e hizo que cambiara mi idea de la medicina clínica hacia la investigación y el análisis en la casuística de criminología biológica.

¿Hasta dónde llega la influencia que pudo ejercer su padre, médico también?

Como dije anteriormente, la profesión de mi padre fue el caldo de cultivo para querer hacer Medicina. Mi padre es una figura imprescindible en todos los aspectos de mi vida, incluida mi faceta profesional.

La investigación no es un camino de rosas. ¿Encontró usted muchos obstáculos en el viaje?

Como bien dices, esta carrera no es de rosas, podríamos decir que es una carrera de obstáculos. Es una lucha diaria poder sustentar la investigación y sobre todo mantener un equipo de científicos, que es lo mas importante.

Estamos en un país donde la investigación no está en el ADN, sobre todo de la clase política, y esto hace que no se destine la suficiente cantidad de dinero en el presupuesto para dicho fin.

Ya no podemos esperar más para darnos cuenta de la cantidad de personas válidas que tenemos en Galicia y que tienen que emigrar, con todo su conocimiento, a otros países. Como país no podemos perder a nuestra mejor gente y donarla a otros países que están encantados de recibirlos.

Fue pionera en conseguir una Cátedra como la suya, de Medicina Legal y Forense? La segunda mujer en toda España...

Fui la segunda mujer en conseguir la cátedra de Medicina Legal en España, pero debo decir que ahora somos muchas más. En mi experiencia cada vez más mujeres trabajan en la ciencia demostrando cada día su valía. Pienso que es solo cuestión de tiempo que el ser mujer y científica no sea noticia de periódico.

¿Es consciente de que su trabajo va a ser ejemplo para que muchas niñas y mujeres jóvenes se interesen por la investigación científica?

No, no soy consciente de esas cosas. Pero creo que actualmente las niñas y las mujeres saben muy bien lo que quieren y son muy conscientes de que si trabajan pueden alcanzar lo que se propongan. No hay techos de cristal en la inteligencia basados en el sexo.

¿Qué le diría a una alumna de Bachillerato para convencerla de que siga sus pasos?

Nunca trataría de convencer a alguien, ni siquiera trato de convencer a mis hijos; cada uno debe seguir su vocación. La vocación es algo que permite ilusionarte con lo que haces y ese entusiasmo sumado al trabajo diario siempre da muy buen resultado.

¿Y qué consejo le daría a una graduada en Ciencias para que no abandone la investigación pese a las dificultades?

La investigación, como decíamos anteriormente, es una carrera de obstáculos; sin embargo también es una carrera de satisfacciones. Investigar conlleva un interés por conocer, y cuando encuentras lo que buscas es como recibir un premio

En nuestro caso, además, lo que hacemos en investigación nos sirve para ayudar a resolver casos de criminalística o casos de parentesco biológico complicados. La resolución de estos casos produce, si cabe, una mayor satisfacción porque conlleva una transmisión directa de lo que hacemos a la sociedad

Ranquin tras ranquin aparece en la lista de las científicas más citadas y más relevantes. ¿Cómo está de inflado su ego?

Creo que nada. No me considero mejor ni más importante e incluso me produce un sabor agridulce porque mi estado natural es estar con los míos en el laboratorio resolviendo lo que yo pueda y apoyándonos unos en otros. Como decía antes, creo que es una labor de equipo y cuando me dan un premio personal ¡siento un poco de vergüenza!

Trabajó mano a mano con Ángel Carracedo en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifor) de la Universidade de Santiago, que ahora dirige. ¿Lo considera su mentor?

Claro, cuando empecé él era el jefe de biología forense (ahora genética forense) en el instituto que dirigía el profesor Concheiro. Ángel me dio la oportunidad de hacer la tesis doctoral (codirigida con el profesor Ángel Álvarez) y también me dio la oportunidad de saber cómo se podía hacer una buena ciencia. Estoy segura de que si empezara en otro lugar no podría haber desarrollado mi carrera de la misma manera.

Desde el Instituto ayudó a resolver importantísimos casos como el de las niñas de Alcasser, el asesinato de Diana Quer, los atentados del 11-M en Madrid y del 11-S en Nueva York o la maternidad del hijo de Clara Rojas, secuestrada por las FARC. ¿Con cuál de los casos tuvo más presión externa?

Prefiero no hablar de casos en concreto. Todos los casos mediáticos tienen presión externa, pero eso no hace que los hagamos de una manera diferente. Todos los casos tienen la misma prioridad en el laboratorio y los casos mas mediáticos no son a veces los mas difíciles de analizar.

A saber de cuántos más no nos habremos enterado...

¡¡¡¡De muchos!!!!

¿Qué prefiere, la investigación o la docencia?

Son cosas tan diferentes que no puedo compararlas. Personalmente me gustan las dos. Cuando estoy dando clase, si los alumnos son receptivos, me lo paso muy bien; aunque la resolución de casos de criminalística complejos que repercuten en la sociedad es lo que me produce más satisfacción.