“Es un disparate que la primera ciudad de Galicia haya comenzado el Año Santo sin tener señalizado el Camino de Santiago”

¿Cómo está Vigo? ¿Es posible pensar que es un territorio diferente, que quiere vivir al margen? ¿Qué se percibe de esta ciudad?

Por supuesto que no es un territorio que quiera vivir al margen. Lo que he podido percibir en estos meses de permanente contacto con los colectivos es que la gente lo que quiere es diálogo. La estrategia política de confrontación permanente y la crítica constante, acentuada en los últimos años por parte del alcalde, ya no se sostiene, y no es lo que quieren los vigueses y las viguesas. El no por sistema a proyectos importantes para Vigo o el ataque continuo únicamente porque vienen de la de la mano de la Xunta perjudica a los ciudadanos.

Esta forma de hacer política pudo resultarle rentable durante un tiempo y le habrá dado rédito político, pero estoy segura de que a la larga los ciudadanos acabarán penalizando esta conducta.

Nuestro modelo de gobierno es diferente, sirve a los ciudadanos y les es útil, resuelve sus problemas y mejora la calidad de vida, y este es nuestro objetivo, independientemente de si nos votaron o no. El individualismo no tiene cabida en una ciudad que siempre fue abierta, plural, hospitalaria y vanguardista y que queremos recuperar. Los gestores públicos no podemos olvidar que estamos para servir a los ciudadanos.

¿Cómo la trata la Administración autonómica ?

El compromiso del Gobierno gallego con la ciudad de Vigo es incuestionable. La Xunta de Galicia es la Administración que más invierte en esta ciudad (más de 140 millones en el presupuesto de este año) y la que presta los servicios esenciales. Estamos construyendo infraestructuras que transforman la ciudad. Estamos terminando la mayor infraestructura judicial de la historia de Galicia en el antiguo hospital Xeral, la estación Intermodal, la ampliación del Ifevi , la recuperación de la ETEA para todos los vigueses.

En materia de vivienda, somos la única Administración que está construyendo vivienda pública, accesible para los vigueses, 1.600 viviendas con el plan de Navia, en el centro histórico con la recuperación del casco vello a través del Consorcio. Ya hemos rehabilitado más de 100 viviendas de protección autonómica.

Vigo es la ciudad de Galicia con las mayores inversiones en materia de educación, se destinan más de 60 millones de euros a políticas sociales. La automoción, el naval o la pesca siempre han encontrado respaldo en el Gobierno autonómico.

Vigo cuenta con el mejor hospital público de Galicia, me atrevería a decir que uno de los mejores de Europa. En pocos lugares como en el Cunqueiro se ha combatido de forma tan decisiva contra el coronavirus y se han salvado tantas vidas, además de ser pionero en técnicas de detección como el pooling.

El apoyo a los sectores más afectados durante esta pandemia como la hostelería también está llegando de la mano de la Xunta, más de 4 millones de euros en ayudas directas a la hostelería en nuestra ciudad. Y ya se pueden solicitar las ayudas del II plan rescate con más de 75 millones, que suponen un total de 165 millones en los últimos 90 días.

Los vigueses así lo han reconocido, y hay que recordar que el Partido Popular es el partido más votado en las elecciones autonómicas en Vigo. El presidente Feijoo ha tenido el apoyo mayoritario de la ciudad en las cuatro veces que se ha presentado a las elecciones.

No querría darle protagonismo al alcalde de la Ciudad Olívica en esta entrevista, pero... parece que tenemos que hablar de él y del disparate que supone no permitir señalizar el Camino de Santiago...

Efectivamente, es un disparate, y lamentable que la primera ciudad de Galicia ha comenzado el Año Santo sin tener señalizado el Camino de Santiago. Esto lo cuentas y nadie se lo cree. Es el ejemplo más absurdo de la confrontación sin sentido que mantiene Caballero con la Xunta, continúa negándose a autorizar la señalización del Camino a su paso por nuestra ciudad, siendo la única de Europa que permanece sin señalizar. Estamos a punto de inaugurar el albergue de peregrinos, el primero público del Camino Portugués de la Costa, y la realidad es que los que llegan a Vigo se pierden. Es inaceptable.

El patrimonio cultural de Camino de Santiago es incalculable y como tal debería reconocerlo quien es alcalde de la primera ciudad de Galicia. Mire, nosotros queremos que Vigo ocupe un papel protagonista en este Xacobeo, que exista ambiente peregrino y sea ciudad referente del camino portugués por la costa, que, como sabe, iba creciendo a un ritmo exponencial antes de la pandemia. Ello sin duda será bueno para el comercio y la hostelería de nuestra ciudad, y en definitiva para Vigo.

¿Alguna otra carencia que tengan los vigueses?

Vigo carece de una verdadera política cultural. La programación cultural es inexistente, es necesario recuperar el liderazgo de la ciudad como referente de los movimientos culturales. Necesitamos una Biblioteca del Estado que cubra las necesidades de la ciudad más poblada de Galicia, y que además carece de una red de bibliotecas municipales.

Estamos sufriendo un verdadero desprecio del Gobierno central, que pone de manifiesto la no defensa de los intereses de nuestra ciudad. No podemos consentir la retirada del proyecto de la subestación eléctrica en el polígono de Balaídos, indispensable para abaratar costes en la producción de vehículos en PSA Citroën. Fue el presidente Feijoo el que logró que Red Eléctrica Española incluyera este proyecto y, posteriormente, reclamó a Pedro Sánchez que reconociera su excepcionalidad. La salida sur ferroviaria y el corredor del Atlántico son una prioridad para la competitividad de Vigo y de Galicia.

Para ser delegada de la Xunta en Vigo, ¿qué virtudes hay que tener?

Creo que, como para cualquiera que ostente un cargo, lo esencial es vocación de servicio público, preparación, conocimiento del territorio y cercanía. Desde luego la experiencia de haber ocupado la Dirección Xeral de Administración Local en la legislatura anterior me permitió estar en contacto permanente con los concellos y, en consecuencia, mantener una relación estrecha con todos los alcaldes de Galicia. Fue una etapa muy enriquecedora y un ejemplo claro de que cuando trabajamos juntos, cuando las distintas administraciones suman esfuerzos, se multiplica el beneficio para los ciudadanos. No concibo otra forma de hacer política, de hacer gestión. Ahora me corresponde centrarme en Vigo y en los 13 ayuntamientos que conforman el área territorial, pero siempre bajo una misma premisa: diálogo y colaboración. Saben que mi teléfono está disponible para cualquier cosa que necesiten.

Hoy se echa de menos a políticos que sean políticos de verdad. Me explico: que estén cerca de la gente, que hablen con ella. Y tengo que decir que Abel Caballero eso lo hace muy bien (o al menos lo hacía antes de la pandemia). En tiempos de COVID-19, ¿cómo se puede contrarrestar ese contacto del tú a tú?

La pandemia nos ha hecho adaptarnos a relacionarnos de otra manera, es verdad que nada puede suplir el contacto directo con las personas, pero nos hemos visto obligados a relacionarnos de otras formas, reinventándonos pero sin olvidar que tenemos de seguir en permanente contacto con los ciudadanos. Y ello requiere intensificar el contacto con los colectivos, asociaciones de vecinos, canal y primera línea de contacto con los ciudadanos.

Y dígame... aunque no esté en su cabeza optar a la presidencia del PP vigués... hay quien vislumbra que será conselleira...

Pues efectivamente, no está en mi cabeza. Ahora mismo estoy centrada en Vigo y en los 13 concellos del área. Hay cuestiones prioritarias como la gestión de la pandemia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales que, sin duda, requieren los mayores esfuerzos.

Por último, ¿qué importancia le da usted a la comunicación?

Pues le doy mucha importancia, por supuesto, es imprescindible que los ciudadanos sepan lo que estamos haciendo y es una obligación dar cuenta de nuestra actuación con transparencia y con rigor. La gestión debe ir acompañada de comunicación, y más en el caso de los delegados, en la que también es importantísimo la comunicación bidireccional: recibir las consultas, peticiones y preocupaciones de ciudadanos y alcaldes.