O portavoz parlamentario do PSdeG, Gonzalo Caballero, criticou que o titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, se preocupase máis na súa intervención no Debate sobre o Estado de ser "líder opositor" que presidente da Xunta."Vostede está máis preocupado por ser un líder opositor que por ser presidente, por iso pon a Galicia ao servizo dos intereses do PP", sostivo o tamén secretario xeral do PSdeG, que acusou a Feijóo de trasladar unha visión de Galicia como unha "arcadia feliz" na que se esquece de "tantos galegos".Nun discurso que iniciou dando o pésame aos membros do Goberno galego e do Grupo Popular polo falecemento do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, Caballero considerou que Feijóo aproveitou o debate para marcar unha "estratéxica análoga" á do líder do PP, Pablo Casado, e á da ultradereita na "escalada da tensión política" para tratar de sacar un Goberno de España "lexitimamente" constituído.Con todo, puxo en valor algúns anuncios anunciados polo máximo mandatario autonómico, como a gratuidade das escolas infantís desde o primeiro fillo o próximo curso, e emprazou aos grupos a, unha vez se supere "o peor da pandemia", iniciar o debate para reformar o Estatuto de Autonomía.

PROPOSTAS E REFORMA DO ESTATUTO. O dirixente socialista si puxo en valor algúns anuncios realizados este mércores polo máximo mandatario autonómico, como a gratuidade das escolas infantís desde o primeiro fillo o próximo curso unha medida que, segundo sinalou, incluía o PSOE no seu programa electoral. "Cando rectifica, empeza a acertar", manifestou.

Tamén aproveitou para emprazar aos grupos a que, unha vez se supere "o peor da pandemia", se inicie o debate para reformar o Estatuto de Autonomía. "Cremos que ao longo desta lexislatura haberá que adaptar o Estatuto aos novos tempos, para polo ao servizo da xente", argumentou para avogar por incluír neste documento unha "carta de cidadanía" que sirva de garantía para que os galegos teñan os mesmos dereitos en "igualdade".

Ademais, trasladoulle o apoio do PSOE á Xunta para reivindicar un sistema de financiamento autonómico que teña en conta factores como o envellecemento e a dispersión."Estaremos a traballar para que Galicia teña o mellor financiamento", sostivo nun discurso no que tamén se mostrou partidario de que as comunidades históricas teñan un "nivel competencial máximo". Todo iso, deixando claro que aos socialistas non lles gusta "o modelo independentista", cuxas alianzas "non traen nada bo".

Por último, despois de afear que Feijóo acuda á Cámara a anunciar que "el convida" pero quen pague sexa o Estado, pechou a súa intervención reclamando a Feijóo que use a súa maioría absoluta para "gobernar Galicia". "Xestionan 12.000 millóns de euros e non se sabe que fan. Saquen o diñeiro do colchón", resolveu.

