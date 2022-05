España eleva a 84 los casos de viruela del mono mientras Galicia sigue esperando confirmar 3 más

Ourense. El epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, más conocido tras la pandemia por convertirse en un ‘meme’ en las redes sociales después de que muchas de sus primeras recomendaciones sobre el covid acabasen resultando inacertadas, quiso lanzar este jueves un mensaje de “calma y prudencia” ante la presencia de la viruela del mono en España.

Lo hizo antes de una ponencia sobre coronavirus, precisamente, en el Colegio de Médicos de la ciudad de Ourense. Apuntó, además, que por el momento “no sería necesario vacunar” en nuestro país, siguiendo los criterios expresados por la OMS. “Necesitamos conocer un poco mejor la información existente, valorarla mejor para poder dar una respuesta exacta. Ahora mismo lo que se necesita es calma y un poquito de margen para que los técnicos investigadores hagan su trabajo perfectamente”, solicitó, recordando que España tiene un sistema de vigilancia “que está tratando de ser muy sensible para detectar el mayor número de casos posible”.

De este modo, aseguró que “no se sabe” si van a aparecer más casos, pero “no sería nada descartable”. “Hay personas con la viruela que todavía no se han contactado y hay personas que no han iniciado los síntomas”, añadió el epidemiólogo. “Ahora mismo, con la información que tenemos y la posición inicial de los expertos en España, no sería necesario vacunar”, recalcó, aunque aclarando que “es una opción”.

A pesar de estas declaraciones, advirtió que esta afirmación “puede cambiar en unos días en función de la información que vaya llegando”, por lo que “hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas”. Algo que, sin duda, ha aprendido a raíz de la pandemia del covid.

Además, Simón hizo hincapié en que no se debe permitir que la decisión de vacunar o no “se imponga por motivos no técnico-científicos, por presiones de fuera de los ámbitos que deben decidir este tipo de situaciones”. Hizo aquí referencia a Reino Unido, afirmando que la situación allí no es comparable, porque ellos “han tenido varios casos importados y varios pequeños brotes en los últimos años”. E.P.