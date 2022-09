España, Francia e Irlanda, unidas contra el veto a la pesca de arrastre

España parece haber encontrado aliados en su particular disputa con la Comisión Europea en relación a la prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Norte. Tanto es así que presentará el próximo lunes, en el consejo de Ministros en Bruselas, un escrito conjunto con Francia e Irlanda para debatir esta polémica decisión.

Precisamente en el día de ayer, el titular de Agricultura, Luis Planas, calificó dicha decisión como “desproporcionada en relación con el objetivo”. “Estamos a favor de la preservación de los fondos de nuestros mares y océanos, pero evidentemente esto tiene que ser proporcional a las actividades de pesca”, añadió Planas, quien insistió en señalar lo que el Gobierno considera “un error en el fondo y en la forma”.

Así, el ministro afirmó que la próxima semana discutirá esta cuestión en Bruselas con el comisario de Pesca y con la propia Comisión Europea y respaldado por sus homólogos de Francia e Irlanda, a lo que agregó que el ejecutivo nacional se encuentra “analizando todas las posibilidades, incluidas las posibilidades legales de recurso a este respecto”.

Promovida por Europa, esta controvertida cuestión afecta en gran medida a una Galicia en la que el sector pesquero cuenta con una tradición e importancia decisiva, lo que ha llevado a que esta se convierta en un asunto de primer orden también dentro de la agenda autonómica. Precisamente en el día de ayer, Alfonso Rueda se pronunciaba al respecto; “El Gobierno pidió tiempo, lo entendemos lógico, para presentar el mejor recurso. Si (pidió tiempo) para no presentar recurso, no lo entendería nadie”, afirmó Rueda, quien tendió la mano del Ejecutivo nacional, añadiendo que confía que “en muy pocos días, y no hay que agotar el plazo, se anuncie el recurso. Todos estaremos acompañando”. Una línea similar siguió el secretario general del PSdeG, quien apostó el día de ayer por responder “política y judicialmente” a esta decisión que, según este, supone “un ataque a un porcentaje importante de la pesca en Galicia”.

De igual forma, otro rostro importante de la política autonómica, Ana Pontón, se pronunció también a este respecto para pedir al Ejecutivo nacional y a la Xunta que trabajasen de manera conjunta por los intereses de Galicia.