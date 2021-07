España podría perder este año a 15 millones de viajeros franceses, alemanes e ingleses

Europa no se caracteriza por ser un continente cálido, ni siquiera en verano. Las temperaturas pueden ser agradables en las regiones del norte, pero no tan buenas como para irte a la playa en bañador. Es por ello que, año tras año, España, el país más al sur del continente, recibe a la mayor parte de viajeros alemanes, ingleses, franceses... Nadie quiere quedarse sin disfrutar de las calas de Mallorca ni de la gastronomía de Cádiz, entre otros destinos. De este modo, el turismo supone para el país más del 10 % del PIB. Sin su aportación a la economía, todo se desplomaría. Y, la crisis del COVID, parece amenazar estos intereses.

Si el año pasado ya fue un 2020 flojo en cuanto a acogida de visitantes, pese a que las cifras de incidencia se mantenían muy bajas y controladas durante la época estival, este 2021 parece que será todavía peor. La ‘quinta ola’ azota a España sin piedad, y, según el semáforo COVID de la Unión Europea, ya es, junto a Chipre y Portugal, el único país marcado en rojo como zona de riesgo. Los demás países europeos, mientras tanto, viven tranquilos estos meses, a excepción del Reino Unido, donde la cepa india sigue disparando la incidencia.

Así las cosas, no es de extrañar que muchos quieran protegerse frente a lo que pudiese ocurrir. Gobiernos como el de Francia, Alemania o el propio Reino Unido, saben que sus ciudadanos suelen pasar las vacaciones en España, por lo que ya han comenzado a lanzar advertencias e imponer restricciones a sus viajes, tratando de blindarse para que esta ‘quinta ola’ no sobrepase sus fronteras.

Esto sería un terrible mazazo, pues la Península perdería solo entre los viajeros franceses, alemanes e ingleses que dejen de venir, 15 millones de turistas. Si a ellos se suman países como Estados Unidos o Bélgica, la cifra ascendería a 17 millones. Teniendo en cuenta que el gasto medio de cada turista extranjero en España en 2019 fue de 154 euros, se dejaría de ingresar la suma de 2.168 millones de euros. A continuación, se desglosan los datos.

TERCERA PEOR SITUACIÓN DE EUROPA. En estos momentos, España tiene una incidencia disparada a 283 casos por cada cien mil habitantes a siete días, registrando unos 17.000 nuevos infectados diarios –según las cifras del últimos balance del Ministerio de Sanidad–. Por no saber frenar a tiempo y no volver a imponer restricciones, en estos momentos la situación es crítica, peor incluso que la de Portugal –país donde primero preocupaba la existencia de la cepa india en la región de Lisboa–, con 242 casos por cien mil habitantes en ese periodo y solo 3.000 nuevos infectados al día.

Aunque no se llega a los críticos registros de Reino Unido (409 de incidencia a una semana vista y 32.000 nuevos positivos al día), la región inglesa ha decidido subir a España a la lista ámbar de países, lo que significa que todos los viajeros que quieran venirse y luego volver a Inglaterra deberán guardar una cuarentana de diez días. Esta medida se contempla que pueda quedar sin vigencia el próximo 19 de julio. ¿Cuántos turistas aporta este país habitualmente? En 2019, un año típico, entre julio, agosto y septiembre llegaron a territorio español 6.421.483 ingleses. El verano pasado, en el 2020 de la pandemia, lo hicieron 796.313.

Mientras tanto, los demás países están en una situación privilegiada, algunas potencias incluso sin superar los 50 casos. Por ejemplo, Alemania solo mantiene 7 casos por cada cien mil habitantes a siete días, con 992 nuevos contagios diarios. Para tratar de que esto siga así, el Gobierno germano subió a España al menor de los tres niveles de riesgo. Esto no implica la prohibición de viajar, pero sí la recomendación de no hacerlo a todos aquellos que todavía no tengan hechas sus reservas. En verano de 2019 llegaron a la Península 3.638.796 alemanes. En 2020 lo hicieron 821.014.

Por su parte, Francia, en 41 de incidencia a una semana vista y menos de 4.500 nuevos casos al día, se suma a la recomendación de no viajar a España. La potencia gala dejó en España 4.439.996 visitantes en 2019 y 1.850.082 en 2020. Su vecina Bélgica, en 81 casos por cada cien mil habitantes y 1.382 infectados diarios, aconsejó no desplazarse a zonas de alto riesgo como Cataluña. En verano de 2019 hubo 959.150 viajeros belgas que eligieron la Península como lugar para pasar sus vacaciones, frente a 314.093 en 2020.

Fuera de Europa y de la Unión Europea, hay otro país que nos tiene en el punto de mira. En este caso ya no se trata de una recomendación, sino de una prohibición. Y es que Estados Unidos veta directamente a España como destino para sus turistas este verano. Con una incidencia de 47 casos por cada cien mil habitantes a siete días y solo 19.969 nuevos positivos diarios en un país de más de 3 millones de habitantes, su mayor temor es que vuelva a descontrolarse la gestión de la pandemia. La superpotencia por excelencia a nivel mundial aportó en 2019, entre julio y septiembre, 1.062.178 viajeros, y 37.160 en 2020.