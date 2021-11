España se ‘blinda’ para evitar la entrada de la nueva variante ómicron

··· Dos nuevos casos de la nueva variante de laCovid ómicron se detectaron este sábado en reino Unido. Se identificaron en la localidad de Chelmsford, cerca de Londres, y en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra. Los dos casos “están conectados” y ambos están en confinamiento junto con sus familiares mientras se realizan más análisis.

··· Esta semana se conocía que Bélgica tenía un caso de ómicron, detectado el 22 de noviembre. Una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía. La paciente, al parecer, no ha tenido contactos de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento.