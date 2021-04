Esperanza en que se retire el recurso contra la lei de saúde

Santiago. Una vez que el Gobierno central aceptó convocar la Comisión Mixta para tratar de solventar las diferencias en torno a la ley gallega de Salud, tal como pedía la Xunta, el presidente Feijóo considera que el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por La Moncloa debería retirarse. Asimismo, urgió de nuevo a que se convoque la Conferencia de Presidentes, toda vez que tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo las comunidades se quedan “sin herramientas” para gestionar la pandemia.

A preguntas de la prensa durante su intervención tras el Consello, explicó que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, confirmó en el Consejo Interterritorial y después le ratificó por carta al vicepresidente Rueda que “acepta convocar” la Comisión Mixta para tratar de solventar las diferencias sobre esta norma. “Supongo que retirarán el recurso para sentarnos a hablar. Porque si vamos a hablar tras no retirarlo y suspender la ley... Esa forma de hablar no deja de ser una forma de hablar por hablar”.

A renglón seguido, también se declaró sorprendido por los “comentarios” del titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. “Primero se nos dice a los presidentes autonómicos que somos la autoridad delegada y que tenemos que gestionar, y ahora se nos dice que no nos van a dejar ejercer lo que veníamos ejerciendo todos estos meses”, indicó.

Núñez Feijóo, quien trasladó que los mandatarios autonómicos no se merecen “la desconfianza” del Gobierno, advirtió de la “incertidumbre” que acompañará al fin del estado de alarma e incidió en que no solo los presidentes de las comunidades, ya sea en público o en privado, sino que los propios “socios” de Sánchez en el Congreso piden más información y medidas alternativas. No en vano, las comunidades quedarán en manos de los “tribunales”, que podrían tumbar sus decisiones, lo que no favorece “la seguridad jurídica”. ecg