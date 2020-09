Estabilizado o incendio forestal de Rairiz de Veiga e permanecen activos os de Lobios e Muíños

OURENSE. EP. A Consellería do Medio Rural deu por estabilizado na mañá deste xoves o incendio forestal que desde o domingo afecta o municipio ourensán de Rairiz de Veiga e que calcinou unhas 300 hectáreas. Na mesma provincia, permanecen activos outros dous lumes, en Lobios --2.000 hectáreas-- e en Muíños --80 hectáreas--. En concreto, o maior dos incendios aínda activos que afectan á provincia é o que se iniciou na tarde do sábado na parroquia de Río Caldo, en Lobios, e que, segundo as estimacións, queimou unhas 2.000 hectáreas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Na súa extinción levan mobilizado un técnico, 39 axentes, 86 brigadas, 53 motobombas, unha pa, 13 helicópteros e oito avións, así como efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).

Do mesmo xeito, está aínda activo outro lume no Parque Natural do Xurés, concretamente no municipio de Muíños. O incendio entrou a pasada noite procedente de Portugal e, en Galicia, afecta á parroquia de Prado de Limia.

Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 80 hectáreas. No lugar traballaron até o momento seis axentes, 16 brigadas, 10 motobombas, dúas pas, seis helicópteros e dous avións.

SETE LUMES ESTABILIZADOS

Por outra banda, na provincia permanecen outros sete lumes estabilizados, nos que se traballa para o seu control e extinción. Entre eles está o iniciado o domingo na parroquia de Sabariz, en Rairiz de Veiga, que afectou a unhas 300 hectáreas de terreo e no que traballan 27 axentes, 50 brigadas, 36 motobombas, dúas pas, tres helicópteros e nove avións, así como efectivos da UME.

Así mesmo, permanece estabilizado desde a noite deste mércores o incendio forestal que queimou unhas 700 hectáreas en Vilariño de Conso, e para o que se mobilizaron 22 axentes, 42 brigadas, 18 motobombas, catro pas, 18 helicópteros e nove avións, ademais de membros da UME.

En Manzaneda, pola súa banda, están estabilizados dous lumes, ambos os iniciados o luns --uno en Cernado e outro en Paradela, ao que se lle uniu un terceiro-- que, entre os dous, suman máis de 1.200 hectáreas; e en Chandrexa de Queixa permanece estabilizado o incendio orixinado o domingo e que, segundo as últimas estimacións, afecta a 500 hectáreas.

Finalmente, tamén están estabilizados os incendios da Mezquita, que entrou en Galicia desde Zamora e afecta a 450 hectáreas, e o de Montederramo, orixinado na parroquia de Gabín, que afecta a unhas 30 hectáreas.

CONTROLADOS

Pola súa banda, Medio Rural indicou que foron controlados cinco incendios forestais na provincia de Ourense que afectan a máis de 2.000 hectáreas. Así, desde as 20,46 horas deste mércores están controlados dous lumes no municipio de Cualedro. O máis grande deles afecta a unhas 1.300 hectáreas e o segundo a unhas 80.

A eles súmase outro controlado desde as 21,00 horas do mércores en Vilar de Barrio cunhas 700 hectáreas queimadas; outro en Muiños cunhas 11 hectáreas afectadas o Parque Natural dá Baixa Limia-Serra do Xurés. Medio Rural destacou que este incendio se iniciou en "dous focos diferentes e simultáneos" o que "apunta a unha clara intencionalidade".

Finalmente, segue controlado desde as 2,01 horas do martes o lume que comezou o luns na parroquia de Pena Petada no municipio da Pobra de Trives cunhas 50 hectáreas calcinadas.