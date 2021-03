Estado y Xunta estudian también recurrir el fallo sobre el Pazo de Meirás

También el Estado y la Xunta podrían recurrir la sentencia sobre el Pazo de Meirá que obliga a indemnizar a la familia Franco por los gastos en el inmueble. Así lo reveló ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien confirmó a Efe que se “está estudiando la posibilidad de presentar un recurso” por la Abogacía del Estado y el Gobierno gallego al fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña. Precisamente n la sede de la Audiencia Provincial coruñesa, el titular de la Xunta manifestó que, en este momento, la Abogacía del Estado y la asesoría jurídica de la Xunta estudian “si procede o no concretar un recurso y, si hay alguna posibilidad en Derecho de recurrir, tanto el Gobierno central como la Xunta recurriremos”, dijo Feijóo.

En base al trabajo jurídico en el que trabajan codo con codo ambas administraciones, Feijóo también adelantó que “si por el contrario los letrados del Estado y las asesorías jurídicas nos indican que no recurramos, porque las posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable son nulas y escasas, entonces haremos lo contrario”.

Preguntado por si esa decisión llegará en el último momento, ya que el último día para presentar recurso es este viernes, Alberto Núñez Feijóo respondió que “en todo caso se hará en plazo y si lo estamos ejecutaremos los plazos”.

Para Feijóo, la decisión de la Xunta de Galicia tiene que estar sustentada sobre la base de “la coherencia” y ha recordado que la administración gallega “fue la primera que comenzó a estudiar la recuperación del pazo en Derecho, lo llevamos al Parlamento y se aprobó la reivindicación de la propiedad del pazo por unanimidad”.

“También -continuó- llevamos al Parlamento que el pazo pudiese ser transferido, por lo que vamos a seguir trabajando con coherencia y, en coherencia, la Xunta de Galicia y la Abogacía del Estado llevamos una línea de defensa común”, explicó sobre el recurso de la sentencia solicitada desde varias administraciones, partidos políticos y colectivos.

El presidente de la Xunta ha afirmado para la administración gallega el Pazo de Meirás es “un bien de dominio público, hay mucho camino recorrido, y si hay alguna posibilidad de mejorar la sentencia lo haremos”, ha insistido.

No obstante, también ha defendido que para “preservar los derechos y los recursos de las administraciones públicas” si el criterio fuese no recurrir “desde una perspectiva jurídica, y respetando el criterio y la independencia”, no lo harán.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apremió la pasada semana al Gobierno central y al Ejecutivo gallego para que reconsiderasen su postura de no recurrir y había solicitado a ambas administraciones que se recurriese la sentencia en la que se reconoce el derecho de los Franco a ser indemnizados por los gastos de conservación del Pazo de Meirás.

Ana pontón se había alineado con una delegación de Iniciativa Galega pola Memoria que también ha realizado la petición de recurrir la sentencia y que hasta ahora no ha encontrado apoyo en la bancada popular ni en la del PSdG-PSOE del Parlamento gallego.

El texto de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás defendió la postura de la indemnización porque los jueces que han estudiado el caso interpretan que buscar una fórmula para “legalizar” una propiedad “en modo alguno supone la mala fe en la posesión”, y entienden justa la indemnización al haber mantenido el pazo desde 1975 en buen estado de conservación. EFE