Estalla otra guerra en el PSdeG

La calma tensa en el PSdeG saltó por los aires. Que había bandos y facciones era un secreto a voces. Hasta ahora, sin embargo, más allá de mensajes velados, se guardaban las apariencias. Pero la tregua se acabó y conduce al partido a un enfrentamiento encarnizado hasta el congreso del partido, todavía sin fecha. Una guerra de trincheras que volverá a descoser a los socialistas gallegos. Los procesos internos del PSdeG han sido tradicionalmente sangrientos, con partes que han salido mal paradas. Da igual que hablemos de primarias autonómicas o de locales. A la formación del puño y la rosa le cuesta encontrar líderes que generen unanimidad y consenso.

Nadie niega que Gonzalo Caballero, actual secretario general del PSdeG no tiene al apoyo unánime del partido. Que habrá un movimiento alternativo para aspirar a la secretaría general del partido es un hecho, pendiente de confirmar quién será su líder. Los nombres de Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, y José Ramón Gómez Besteiro, ex líder socialista llevan sonando mucho tiempo. Últimamente también el del delegado del Gobierno, José Miñones.

Hace unas semanas, Caballero, en una entrevista concedida a este diario se mostraba tranquilo. Comentaba que tenía el apoyo de la militancia, y declinaba hablar de esos posibles rivales.

Pero los últimos movimientos dan a entender que no solo no hay esa aparente calma, sino que los sables se están afilando. José Antonio Quiroga es el secretario de Organización del PSdeG, y soltó la bomba en un artículo publicado en El Progreso en el que señalaba a Besteiro y Formoso, los acusaba de mover hilos para lograr el liderazgo del partido, apuntaba directamente a las relaciones del alcalde de As Pontes con la central térmica y rememoraba los problemas con la justicia del ex líder lucense.

La incredulidad en buena parte de la formación es palpable. En las altas esferas del partido aseguran que las palabras “son absolutamente desacertadas, impropias de la persona que es responsable del cumplimiento de los estatutos”. Una publicación que está “fuera de lugar, es desproporcionada y supone una infracción de los estatutos”.

José Miñones, poco dado a entrar a valorar cuestiones orgánicas, se pronunció en su cuenta de Facebook: “Desafortunadas palabras para un secretario de Organización”.

Blas García, su sucesor al frente de la alcaldía de Ames, comprende la publicación porque “a cousa é moi grave”, con un “ataque foribundo”, un hecho “tremendamente extraño e preocupante”.

En gran parte del partido “hay mucho malestar”, y son varias las voces que coinciden en señalar que “nunca ha ocurrido una cosa así”. “Es grave, inaudito, nunca pasó eso. Atacar a quien fue secretario general y no puede defenderse es lamentable”.

Fuentes del PSOE lucense declaran que “hay que ser respetuosos con los compañeros de partido”, y tildan de “desafortunado e injusto” el artículo, “un ataque gratuito contra compañeros que le hace un flaco favor al partido”.

Hay varios dedos que señalan a Gonzalo Caballero. “Dudo mucho que no lo sepa, las casualidades no existen”, declaran unos. “Tiene que saberlo, porque viene de alguien de su confianza”, responden desde Lugo.

“Todos coñecemos o funcionamento do PSdeG”, señala García, que asegura que “ninguén do seu entorno fai nada sen o seu coñecemento”. Le parece sospechoso que, en apenas un par de días, hayan salido dos publicaciones como las de Quiroga y la diputada Marina Ortega. “É moita casualidade”, sentencia.

Esta acción “denota nerviosismo e impaciencia”, y piden “normalidad y espíritu democrático” para que se presente “quien quiera presentarse”.

Y es que, según otros miembros del partido “de fondo hai unha realidade”, que tiene que ver con la pérdida de confianza de Ferraz en Caballero. “Se considera que tivo un resultado electoral desastroso, pese a Sánchez, os 113 concellos e as tres deputacións”. Agregan que “os datos son moi contundentes. En Galicia se cre que hai que cambialo, e sintoniza coa posición a nivel federal”.

Unos cambios que empiezan a notarse en febrero y marzo, entre otras cosas, con el nombramiento de Miñones como delegado. Y coincide con la recuperación de la buena relación entre Besteiro y Sánchez. Por eso, el 24 de julio, según estas fuentes, Caballero viajó a Madrid y apareció en la presentación de la Ponencia Marco y mantuvo encuentros en los que sondeó la posición del partido con respecto al ex líder lucense, Miñones y Formoso.

Por eso los críticos con la dirección creen que se ha producido “un intento á desesperada, en plan matonial, que non mediron ben”. Son varias voces las que hablan de una acción de carácter “preventivo” por lo que pueda pasar en las próximas semanas. García denuncia que “parece que non queren que se presente ninguén máis que Caballero”.

Desde varios frentes consideran que “la dimisión es lo mínimo que podría hacer” Quiroga, “moito máis tendo en conta que o secretario de Organización debe ser pulcro e referente”. García apeló directamente a Caballero al recordar que “foi unha persoa que sempre defendía a legalidade de todos os procesos e sempre alzaba a voz denunciando arbitrariedades”. “Imaxino que procederá a cesar a Quiroga”, exhortó.

En otros frentes del partido, más afines de Gonzalo Caballero, tampoco pueden ocultar su sorpresa y la preocupación tras haber leído el artículo de Quiroga. “Va a por todas”.

Además, hay preocupación por la dureza del proceso que por sus posibles consecuencias para el futuro. Alertan de que salir del Congreso divididos supondría seguir dándole alas a Feijóo y Pontón y dinamitar al PSdeG.