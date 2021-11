Estanterías con menos juguetes de lo habitual a trece días del Black Friday

El desabastecimiento ya es una realidad para muchas tiendas, no solo para el pequeño comercio, que indudablemente se ve más afectado, sino también para las grandes superficies. Si lo primero en desaparecer de los supermercados fueron las botellas de alcohol, y las primeras estanterías en quedarse vacías fueron las de aparatos electrónicos (ante la falta de ‘microchips’ para su fabricación), esta crisis de suministros sin precedentes ya se hace extensible a muchos más sectores, como el de la ropa y los juguetes, dos de los grandes beneficiados habitualmente por el Black Friday, pensando en adelantar los regalos de Navidad.

Sin duda, esta es la época del año más importante para las jugueterías. Con Papá Noel y los Reyes al alcance de la mano, los pedidos de los más pequeños acaban generando un exceso de demanda que tiene que saldarse con una buena red de distribuidores que garantice que cada 25 de diciembre y 6 de enero, bajo los árboles de Navidad de los niños gallegos, estén aquellos juguetes que más deseaban. La preocupación hoy día para muchos padres, tras ver las últimas noticias, es si podrán conseguírselos.

PREOCUPA TAMBIÉN LA HUELGA CONVOCADA POR EL TRANSPORTE POR CARRETERA ENTRE EL 19 Y EL 22 DE DICIEMBRE. “Ahora mismo estamos notando que no tenemos mercancía, seguimos esperando mucha de la que deberíamos tener ya en casa”, confiesa Manuel Villar, propietario de cuatro tiendas de juguetes de la firma Juguettos, la más famosa de ellas en la Rúa do Vilar de Santiago. El empresario lanza, con todo, un mensaje de tranquilidad, pues “nuestros distribuidores nos aseguran que los vamos a tener para la campaña de Navidad, para poder defenderla bien”. El gran problema para ellos será “encontrarnos con todo el trabajo junto”, porque es algo que se hace extensible a todos los proveedores, no solo a unos cuántos.

“Todo nos pilló por sorpresa”, asegura Villar, que todavía se muestra más preocupado tras el reciente anuncio de la huelga de transportes prevista entre los días 19 y 22 de diciembre, en vísperas de Navidad y cuando la gente aprovecha para realizar las compras de última hora. Por el momento, lo más cercano es el Black Friday, y afirma que “tendremos descuentos como todos los años, pero sobre el producto que tenemos, que no es tantísimo como el que deberíamos tener a estas alturas de la campaña”.

ENCARECIMIENTO DE PRECIOS PESE A QUE SE TRATA DE NO AFECTAR AL CLIENTE. Sin embargo, otro de los problemas con los que se encuentra este propietario es con el encarecimiento de los precios. “Continuamente vienen productos más caros de lo que nos costaban habitualmente, y, aunque hay cosas que para los clientes intentamos mantener en el mismo precio, hay otras que nos es imposible”, destaca.

Juegos de mesa, Barbies, Nancys, Playmóbiles... Siguen siendo los productos que día tras día más se demandan, “los tradicionales”. Ahora bien, “hasta que los anuncios de la tele calen bien no sabemos qué es lo que más va a triunfar”, aunque se imagina que puede ir de la mano de Parque Jurásico, Blaze o los Bebés Llorones, porque “durante todo el año los estuvimos vendiendo muy bien”. De eso es de lo que necesitan más existencias.

Afortunadamente, “tenemos aún muchas porque contábamos ya con que se fuesen a vender muy bien”, y también, “tenemos más existencias pedidas”. Ahora bien, si vas buscando otra cosa más concreta, menos usual, puede ser que ahí sí te encuentres con algún problema de stock. Aunque Villar espera “que no nos afecte mucho el desabastecimiento, porque pregunto a menudo a los proveedores y me aseguran que, aunque tarde, la mercancía sí que llegará”.

Para hacernos a la idea de cómo están más o menos ahora sus tiendas, desde EL CORREO le hemos preguntado cómo tienen las estanterías. La respuesta, clara y concisa: “Para que te hagas a la idea, en el mes de septiembre ya siempre tenemos una altura más en las estanterías, elevada con pilotes, y en ese mes ya casi todas estaban tocando el techo de las tiendas; pero, ahora, estamos a mediados de noviembre y las estanterías siguen teniendo su altura habitual”, indica.

CRISIS DE CONTENEDORES. Los juguetes que ocupan sus estanterías suelen venir, como casi todas las cosas en este mundo globalizado, de China. “Son de fabricación China”, asegura el empresario, y, por tanto, se ven afectados por la crisis de contenedores en el transporte marítimo. “Se nota lo que está pasando también en nuestro negocio porque, por mar, nos entra el transporte más socorrido, y al haber este problema, todo el mundo quiere que su contenedor salga primero, por lo que las compañías piden que quien lo quiera antes pague más y se lo adelantan”, destaca Villar, que se muestra convencido de que con las grandes empresas es imposible competir en este sentido.

Asimismo, hay otras zonas donde también tienen juguetes de venta, como Depeche, que fabrica en Alemania, o Famosa y otros proveedores nacionales que lo hacen en la zona del Levante. Pero, “aún así, también nos están dando algunos problemas porque el material que ellos necesitan para fabricar viene de China”, explica.

Y, aunque algo precavido, Villar se muestra optimista y se siente afortunado, porque, “para mí, tal y como están ahora las cosas, ya me parece una suerte estar con la puerta abierta y sin haber tenido que prescindir de trabajadores”. En total, entre las cuatro tiendas, distribuidas entre Santiago, O Milladoiro y Bertamiráns, son unos catorce/dieciseis trabajadores.