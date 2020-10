“Este será un año perdido para el emprendimiento”

¿Cómo de necesaria era la prórroga de los ERTE que finalmente han pactado patronal y sindicatos con Gobierno?

Fundamental. Se acababa la prohibición para despedir en los primeros expedientes de regulación temporal de empleo. Contamos que se incrementen los despidos en más de 200.000 personas. Si no se hubieran prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero de 2021 y tuviéramos que asumir el coste de los trabajadores, teniendo en cuenta que no se ha recuperado la actividad, sería mucho mayor la destrucción de empleo.

¿Hay algún aspecto en los requisitos para sacarla adelante que hubiesen eliminado, analizado desde la óptica empresarial?

Nos gustaría que se tuvieran en cuenta los casos particulares y no solo los CNAE –Clasificación Nacional de Actividades Económicas– genéricos. Hay empresas de un mismo sector que se han puesto a trabajar y otras que no. Y entre los CNAE protegidos no se ha incluido a la hostelería ni al ocio nocturno, que tienen unas limitaciones muy grandes.

Por primera vez se cubre la inactividad de los autónomos...

Ya hace tiempo que se obliga a los autónomos a cotizar para tener prestación por paro. No es que el Gobierno nos esté dando nada. Es verdad que se cubre la inactividad con una bajada del 75 % de la facturación, creemos que la bajada debería de ser menor, porque hay gente que con un 50 o 60 % ya tiene pérdidas. Pero es una buena medida.

Ustedes que están viviendo la pandemia desde la trinchera... ¿Cree que estamos ante la tormenta perfecta, la peor crisis que hayamos vivido?

Esta crisis va a ser peor que la de 2008, la recuperación en V que nos habían vendido no va a ser así, sobre todo con los rebrotes y las nuevas restricciones, está claro que la economía no se está recuperando. Todavía estamos en una burbuja porque aún no se han empezado a devolver los ICO, estamos en periodo de carencia y se están prorrogando los ERTE, y aún así estamos viendo cómo aumenta el paro y la economía no crece. En marzo de 2021 nos vendrá un golpe todavía más fuerte, cuando las empresas tengan que hacer frente a unos costes financieros elevados y tengan que recuperar a los empleados de los ERTE. Estaremos en una crisis de demanda y la economía no se recuperará.

¿Está de acuerdo con los expertos del Foro Económico de Galicia en que en nuestra comunidad elimpacto fue, es y será menor?

Sí, porque no estamos tan expuestos al turismo como otras comunidades como en la zona de Levante ni hemos tenido restricciones tan duras. Gracias a eso no estamos tan expuestos. Aún así, no nos equivoquemos, el impacto ha sido muy duro.

Más allá de los ERTE y del apoyo a la inactividad en los autónomos... ¿Qué medidas destacaría?

Destaco los créditos ICO, que han salvado de la quiebra inmediata a muchas empresas. Muchas de ellas quiebran por problemas de liquidez y tesorería y esto es algo que ha solventado ese flujo crediticio.

¿Entonces llega la financiación necesaria al tejido productivo?

Sí, está llegando liquidez. La mayoría de las empresas quiebran por problemas de caja y eso lo hemos salvado gracias a los créditos, pero el problema es que hay que devolverlos. Cuando haya que devolverlos con unos costes financieros elevados a ver qué pasa.

¿Qué actuaciones están echando en falta y reclaman?

Que nos avisen con más tiempo de las cosas, la incertidumbre siempre es mala, frena contrataciones. Por ejemplo, aprobaron la prórroga de los ERTE el día anterior a su finalización, cuando tuvieron todo el verano para darle luz verde. Nos gustaría que las cosas fueran más claras en ese sentido y que se legislase con tiempo. El DOG que regula las restricciones para la hostelería salió casi a las doce de la noche.

¿Y en materia laboral?

Seguimos notando que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está desbordado y sigue habiendo problemas con los ERTE, queremos que se paguen a tiempo, y para eso debe reforzarse, con atención presencial. Aparte, pedimos una ampliación de estas regulaciones temporales de empleo hasta mediados del año que viene y aumentar las ayudas a los autónomos. También es fundamental que los ERTE o el ingreso mínimo vital vayan ligados a la formación. Hay mucha gente que no va a volver a sus trabajos y que se va a quedar desactualizada y fuera del mercado laboral. Es importante darles una formación para dotarlos de más valor añadido.

¿Y sobre ese peligro que mencionó antes de impagos al ICO?

Hay que expandir el período de carencia de los préstamos ICO, pues en abril, mayo y junio de 2021 habrá que empezar a devolverlos y la situación se hará insostenible para muchos empresarios. Es necesario aumentar el plazo de devolución.

¿Se contagiará la covid-19 al emprendimiento?

Hace poco estuvimos en la presentación del Informe GEM regional –Global Entrepeneuship Monitor– en el que colaboramos y será un año perdido. Esperamos que en 2021 haya un crecimiento del emprendimiento. Con esta incertidumbre la gente se echa para atrás.