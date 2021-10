Estender a Rede Natura en Galicia e unha tarifa eléctrica propia, propostas do BNG para un "modelo eólico respectuoso"

SANTIAGO. EP. Estender a Rede Natura até o 20 por cento do territorio de Galicia, unha tarifa eléctrica propia, maior participación pública nos beneficios da produción de enerxía e parques de aeroxeradores vinculados a proxectos industriais que cren emprego. Estes son o catro principais propostas do BNG para instalar "un modelo eólico respectuoso" na Comunidade fronte ao "depredador e especulativo" e "de barra libre" que promove a Xunta con Alberto Núñez Feijóo como presidente. Así o explicou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, na súa intervención inicial durante unhas xornadas de portas abertas que os nacionalistas celebran este sábado no Parlamento de Galicia centradas na enerxía, un "tema central para o país".

Neste evento, titulado 'A enerxía eólica en Galiza. Problemas de hoxe e alternativas para o futuro' e coordinado pola deputada autonómica Noa Presas, intervirán ao longo da mañá diferentes personalidades vinculadas ao sector, entre eles o profesor titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade da Coruña (UDC), Anxo Calvo Silvosa; o técnico en renovables Xosé Manuel Golpe Acuña; e a portavoz da Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza (Adega), Belén Rodríguez. Neste contexto, Pontón avogou por un "modelo sustentable e ecolóxico co medio rural" e que "o vento se poña a disposición dos galegos", porque este recurso "non é das eléctricas". Fronte a este, a portavoz nacional do BNG situou ao "modelo depredador e especulativo" que promove o Goberno de Feijóo, que fai de "comercial das multinacionais" da enerxía.

"Feijóo está a deixar a Galicia ao pé das grandes empresas: Iberdrola, Naturgy, Greenalia...", aseverou Pontón, quen lamentou tamén que a Xunta permita "encher o territorio de muíños xigantes de até 200 metros" que "ameazan explotacións agrogandeiras e o medio natural co único obxectivo de forrarse". "Claro que queremos enerxía eólica, pero en beneficio de Galicia e das persoas", recalcou, posto que a Comunidade é unha "potencia" neste ámbito e sería unha "gran oportunidade" para o futuro. Con todo, advertiu que non permitirá que isto quede "nun pelotazo" das multinacionais "coa conivencia de Feijóo".

PROPOSTAS "REALISTAS". Así, o BNG lanza catro propostas "concretas, xustas e realistas". Entre elas, a de ampliar a Rede Natura "como mínimo" até o 20 por cento do territorio, xunto ao "compromiso de que non se vai a instalar ningún parque eólico neses terreos". "Non se pode facer trampa", advertiu, para seguidamente denunciar que Feijóo "paralizou a ampliación a Rede Natura a mantenta". Así mesmo, Ana Pontón suxire que haxa maior participación pública nos beneficios da enerxía e que a instalación de novos parques estea vinculada "a proxectos industriais que xeran emprego e riqueza aquí", en Galicia.

Finalmente, os nacionalistas insisten en que unha zona produtora como é a Comunidade galega "debe ter unha tarifa máis baixa da luz" aplicable a todas as fontes de produción, posto que é algo "que xa fan países da contorna". "En definitiva, o BNG quere un modelo eólico respectuoso coa xente que vive no medio rural, respectuoso co medio ambiente, a favor da maioría social, e non imos permitir que a maioría social pague a estafa da luz mentres hai miles de familias en pobrezas enerxéticas e con miles de empregos en xogo", resumiu Pontón.