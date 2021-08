Estima la DGT casi 500.000 viajes este fin de semana en Galicia y las zonas limítrofes

Falta poco para el fin de nuestro segundo verano atípico y, ante su inminente marcha, la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará desde este viernes (a las 15:00) hasta el término del domingo la operación especial de tráfico “Retorno del Verano”. En tres días se estima que vayan a producirse 4.750.000 movimientos, de los que un 10 % (sobre 475.000) sucederán previsiblemente en carreteras gallegas, asturianas o leonesas.

La nueva campaña, elaborada para garantizar la seguridad al volante en esta etapa, tan caracterizada por la enorme afluencia de viajeros que vuelven a sus casas tras disfrutar de las vacaciones veraniegas, centrará su atención en Galicia sobre las vías AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 y N-550. Todas ellas afectadas por una mayor intensidad de tráfico.

En esta línea, aquellos habitantes que regresen a nuestra CCAA o que, por lo que sea hayan pospuesto su descanso estival hasta finales de mes, tendrán una “preocupación” menos, que no por ello debe hacer que se relajen mientras conduzcan. Se trata del coste de los carburantes, que encadena su segunda caída consecutiva por primera vez en lo que llevamos de estación.

Así las cosas, según la información del Boletín Petrolero, el precio medio del litro de gasolina descendió esta semana un 0,14 %, para situarse en los 1,417 euros, alejándose así de los máximos alcanzados este verano y retomando los registros a finales de julio.

De igual forma disminuyó un 0,47 %, hasta los 1,260 euros, el precio medio del litro de gasóleo, apuntándose también su segunda bajada seguida y retrocediendo así a niveles de principios de julio.

No obstante, pese a los descensos, tampoco hay mucho que celebrar, y menos al volver de vacaciones, pues el llenado del depósito sigue siendo un 21,3 % más caro, para el caso de la gasolina, y un 18,7 % más elevado, en el caso del gasóleo, que un año atrás.

PREVISIONES DE DESPLAZAMIENTOS. Retomando la operación especial de tráfico “Retorno del Verano”, y según indican desde la DGT, el viernes 27, entre las 16.00 y las 22.00, y el sábado por la mañana, principalmente entre las 9.00 y las 13.00, habrá importantes movimientos de largo recorrido que “provocarán intensidades elevadas de circulación”. Las mismas podrán producir a su vez “retenciones de salida de las grandes ciudades, así como en las principales vías de comunicación de acceso a zonas turísticas y de descanso, tanto de costa como de montaña”.

A estos desplazamientos de aquellos que empiezan ahora sus vacaciones se sumarán los habituales de salida por comienzo de fin de semana estival hacia las zonas de costa y segundas residencias.

Además, en la tarde del sábado se podrán ya observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que finalizan sus vacaciones y realizan el regreso escalonado a sus lugares de residencia, pudiendo producirse intensidad circulatoria en algunas áreas.

El domingo por la mañana la circulación podrá ser conflictiva en las carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas en trayectos de corto recorrido, mientras que a partir de primeras horas de la tarde (especialmente entre las 17 y las 23 horas) comenzará el retorno, tanto de los que finalizan sus vacaciones en agosto como de los que han salido a disfrutar del fin de semana, y podrán producirse incidencias ante las intensidades altas de tráfico en los principales ejes viarios que comunican el litoral, la montaña o segundas residencias con los accesos a grandes ciudades.

CONSEJOS AL VIAJAR. Asimismo, desde la DGT recuerdan distintas recomendaciones ya habituales pero que no deben olvidarse cuando viajemos, tal como planificar estos movimientos por la ruta más segura, programar el horario más adecuado para la realización del viaje, evitar las horas desfavorables, eludir viajar de noche o tras una jornada cansada de playa o montaña, hacer paradas si el recorrido dura más de ocho horas, no comer copiosamente, consumir con moderación bebidas estimulantes y, especialmente no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas.