Estrategia de las comunidades del PP contra el “oscurantismo” en el reparto de los fondos de la UE

fiscalización El PP asegura estar “preocupado” por el “oscurantismo” del Ejecutivo en relación con los criterios de reparto y gestión de los fondos europeos. Por eso, ya trabaja en dos vías de actuación: el diseño de un comité de expertos que fiscalice la actuación del Ejecutivo y el incremento de la coordinación con las comunidades autónomas donde gobierna, entre ellas Galicia.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, está coordinando ese trabajo con las autonomías con una implicación directa del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien hace una semana ya presidió una reunión vía telemática con los consejeros de Hacienda de sus CCAA –entre ellas el conselleiro Valeriano Martínez– y portavoces autonómicos.

Terol ha explicó a Europa Press que la dirección del PP está “recopilando” la información que va llegando a los gobiernos autonómicos y a los parlamentos regionales y busca diseñar una estrategia común porque el Gobierno, según dijo, no les está “dando información”. “Está habiendo mucho oscurantismo por intentar controlar la información, el reparto de fondos europeos y la presentación de esos proyectos”, manifestó, para quejarse acto seguido de que el Ejecutivo no haya impulsado la creación de una autoridad independiente que controle el reparto de los fondos europeos como han hecho otros países de la UE. Según añadió, el PP quiere comprobar que el Gobierno no va a dejarse “guiar por la ideología” porque esos fondos tienen que repartirse por criterios “objetivos y objetivables” y “no pueden llegar con un carácter discriminatorio o capcioso”. Esta semana ya se visualizó esa coordinación en la que trabaja el PP cuando las cinco CCAA gobernadas por los populares firmaron una declaración conjunta advirtiendo que denunciarían ante la Comisión Europea los criterios del Ejecutivo en el reparto del dinero que llega de la UE. E. Press