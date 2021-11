Ethel Vázquez alerta de un mazazo a la economía si se pone peaje a las autovías

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, pronosticó un “mazazo” en la economía y la competitividad de Galicia si se aplican los peajes a las autovías que el Gobierno central pactó con la Unión Europea.

Durante el pleno del Parlamento de Galicia y como respuesta a una cuestión formulada por el grupo popular, la titular de Mobilidade reconoció que el Ejecutivo autonómico está “muy preocupado” por cómo afectará esta decisión “unilateral” a la Comunidad gallega, “en una situación periférica y con gran dependencia de las infraestructuras”.

“La tarifa por kilómetro recorrido nos condena prácticamente a desaparecer de los mercados europeos, mientras se favorece a otros, que están más cerca como Cataluña o País Vasco. Igual era eso lo que querían. Se vende como una medida de equilibrio territorial, lo que es incomprensible e inaceptable. Desincentiva el asentamiento de industrias y empresas en Galicia”, aseguró la conselleira, que añadió además que tendrá un impacto en la seguridad vial, al aumentar el tráfico por carreteras convencionales.

Vázquez afeó también al Gobierno central la falta de diálogo y de “talante”, puesto que aseguró que las Comunidades no cuentan “con ningún tipo de información”. “Se ha hecho por la puerta de atrás. Nos sorprende que se comprometiese con la UE sin informar ni a las regiones ni a los españoles”, señaló.

Para la conselleira, “por lealtad institucional”, debería haberse informado de una medida “de tanto calado”, por ejemplo, en las conferencias sectoriales de transporte.

Por último, se mostró “preocupada” por lo inoportuno de la medida, “con la luz y los carburantes por las nubes”, así como por la “ocurrencia” del Ejecutivo socialista de establecer ‘peajes urbanos’ para entrar en las ciudades.

Por otro lado, el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, reiteró en la Cámara el compromiso de la Xunta con los trabajadores de Alcoa y la industria en A Mariña. Así, apuntó que, mientras que el Gobierno “non entendeu nada tras a folga da semana pasada”, y la Administración autonómica quiere estar al lado de los trabajadores y de sus familias, defendiendo sus reivindicaciones para que se garantice el mantenimiento de los empleos y de la producción de aluminio primario.

El vicepresidente económico señaló que el Gobierno no está cumpliendo su palabra ya que no fija un precio eléctrico competitivo para que las empresas interesadas en Alcoa formalicen sus ofertas, ni intervienen temporalmente la planta, en el caso de no encontrar una salida dialogada.

Frente a esto, la Xunta seguirá exigiendo la activación de todas las herramientas que el Gobierno tiene a su disposición para afrontar la venta de Alcoa con seguridad, incluida la intervención temporal a través de la Sepi en el caso de que no se desbloquee la operación de venta.