Ethel Vázquez quiere claridad en los criterios para los Next Generation

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE acordaron un plan de recuperación para salir de la crisis. Un plan que se basa en el rerparto de fondos, conocidos como Next Generation.

La Consellería de Infraestruturas, con su titular, Ethel Vázquez, al frente, acaba de enviar una carta al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en el que demanda mayor claridad en los criterios del reparto de estos fondos. El problema es el cambio de Ministerio de Transportes en las pautas para el reparto, explican fuentes del departamento autonómico.

En la Xunta se sienten preocupados por estas variaciones ya que hasta el momento se les había comunicado a las autonomías que con estos fondos se impulsarían actuaciones de movilidad sostenible y transporte público, pero casi con total seguridad no se incluirían los relacionados con la financiación de obras en carreteras.

Con estas consignas en mente, desde la Consellería de Infraestrututas se presentaron 18 proyectos para optar a ser seleccionados por un valor total de 910,7 millones de euros, en los que no incluyeron carreteras, pero ven como desde el Gobierno central se anuncia la petición de financiación a cargo de los fondos Next Generation de la ampliación de la avenida de Alfonso Molina en A Coruña, obras en túneles, etc. Por este motivo, la Xunta remitió una misiva al Ministerio para solicitar una reunión en la que tratar el tema.