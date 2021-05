Europol pone la operación Cetil como un ejemplo de colaboración transnacional contra el tráfico de cocaína

“Europol apoyó una investigación transfronteriza, dirigida por la Guardia Civil española, en colaboración con la Policía holandesa (Politie) y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, que finalizó con el desmantelamiento de un grupo del crimen organizado que traficaba cocaína desde Sudamérica a Europa”.

Se trataba de la operación Cetil, que tuvo lugar a finales del pasado año, y se convirtió en una de las más complejas investigaciones que llevó a cabo el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia en la que se incautaron seis toneladas y se desmanteló una peligrosa organización holandesa, aunque la mayor parte de sus miembros son de origen magrebí, que controlaba el tráficos de drogas y la prostitución en Países Bajos y se había establecido en España con la intención de ampliar sus negocios de naturaleza criminales a nuestro país.

Esta operación, fruto de un largo trabajo de casi dos años, es para Europol uno de los mejores ejemplos de colaboración transnacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y por ello aparece destacado en el informe de esta organización policial europea en su informe anual A corrupting influence: the infiltration and undermining of europe’s economy and society by organised crime.

Subrayan los analistas de Europol el intenso trabajo del equipo ECO de Pontevedra para infiltrarse en las entrañas de un grupo criminal que “utilizaban aplicaciones móviles cifradas de desarrollo propio para comunicarse con sus homólogos” y estaba formado por “personas con entrenamiento militar y experiencia en misiones de guerra” tácticas que empleaban para “apoyar el establecimiento logístico de esta red criminal”.

Los agentes antidroga gallegos de la Guardia Civil habían detectado la presencia de miembros de esta banda holandesa en nuestra comunidad tras contactar con un grupo de transportistas de O Salnés con el objetivo de acometer la descarga de un importante alijo de cocaína.

A partir de ese hilo fueron tirando de un carrete que les llevó al corazón de la organización en Holanda y descubrieron que pretendía instalarse, de hecho ya tenían una base operativa, en el Levante español. La investigación era muy compleja dado que el clan de magrebíes, aunque todos con nacionalidad holandesa, estaba jerarquizado y era prácticamente impermeable.

Los miembros del ECO Galicia tuvieron que viajar a Países Bajos para intercambiar información con la Policía holandesa y a Estados Unidos para, con el apoyo de la DEA y el HSI (el organismo investigativo principal del Departamento de Seguridad Nacional) llegar a los cárteles colombianos que suministraban la mercancía para identificar los canales por los que contactaban ambas organizaciones criminales.

La colaboración transnacional es uno de los aspectos que subraya Europol en su informe de 2021 en el que sitúa la operación Cetil como el mayor golpe contra el narcotráfico en Europa a lo largo del pasado año, destacado sus analistas la gran labor de este equipo de la Guardia Civil de Pontevedra que con escasos medios materiales y humanos fue capaz de desmantelar una de las organizaciones más importantes de nuestro continente.

En el documento se reseña que “Europol facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico y las actividades sobre el terreno (durante el operativo) creando un puesto de mando virtual que permitió facilitar el intercambio de información en tiempo real entre España y los Países Bajos”.

El resultado fue que los agentes de la Guardia Civil pudieron cantar bingo cuando descubrieron las seis toneladas de cocaína, joyas, dinero en efectivo y dispositivos encriptados junto a valiosa documentación que facilitó la detención de ocho miembros de la banda (cinco en España y tres en Holanda) en un operativo simultáneo desarrollado en Ámsterdam, Papendrecht, Rotterdam y Utrecht y Valencia y Málaga. También se produjo el apresamiento de uno de los líderes del grupo mafioso al que se le relaciona con varias muertes en ajustes de cuentas en Países Bajos.