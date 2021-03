Eximputados por De Lara pedirán a Justicia que se le aplique la ‘doctrina Fernando Blanco’ y ser indemnizados

El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa se convirtió en protagonista en una de las muchas fases de la Pokémon. Primero por la irrupción de los agentes de Vigilancia Aduanera en su residencia familiar, de donde salieron con numerosas cajas de documentos y objetos, tanto propios como de su mujer e hijas. Ya no era regidor del concello pero eso no frenó a los aduaneros. Posteriormente, Conde Roa acudió en varias ocasiones a declarar ante la jueza Pilar de Lara. Transcurrido el tiempo y, en teoría, liberado de la acusación principal tras el auto de la jueza Ana López-Suevos todavía se pregunta, en respuesta vía correo electrónico desde Alemania, cuál es su situación en este complejo sumario: “Creo que me queda algún tema pendiente, aunque si te soy sincero me resulta muy difícil saber cuál es mi situación procesal exacta, dado el cúmulo de despropósitos sufrido a lo largo de este tiempo”.

Por ello rechaza pronunciarse sobre si recurrirá al Ministerio de Justicia reclamando una indemnización ya que “he leído la decisión tomada por el CGPJ acerca del caso de Fernando Blanco. No tengo suficientes elementos de juicio porque no conozco su caso y esto es muy importante, conocer los detalles para poder tomar una posición al respecto”. Reconoce, no obstante, que “es evidente que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia ha existido, puesto que la juez encargada de la Instrucción fue sancionada, precisamente por estas tramitaciones irregulares”.

Para el exalcalde de la capital gallega el objetivo principal es tratar de aclarar el origen de algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo (y que ya adelantó en sendos artículos de opinión publicados en EL CORREO GALLEGO los días 28 y 30 de abril de 2020). “Mi idea es tratar de saber por qué se hicieron tantos informes falsos y manipulados por parte de vigilancia aduanera, a quién obedecían y por qué mintieron tan desvergonzadamente”, añade Gerardo Conde antes de insistir en que “ese es mi principal objetivo en estos momentos; la reclamación de una posible indemnización (por el irregular funcionamiento de la Justicia) es secundario”.