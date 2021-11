Facenda apela a la oposición al consenso en financiación: “Sería bueno que Galicia hablase con una sola voz”

Santiago de Compostela /E.press El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha apelado este lunes al BNG y al PSdeG a alcanzar puntos de acuerdo en materia de financiación autonómica convencido de que “sería bueno que Galicia hablase con una sola voz”.

Así lo ha señalado durante su intervención en el debate de totalidad de los presupuestos de la Xunta para 2021 y en la jornada previa a la reunión en Santiago de Compostela de presidentes autonómicos para fijar una posición común en la negociación sobre la renovación del sistema de financiación.

El conselleiro ha sostenido que se trata de un “debate muy oportuno” y que lleva pendiente de “revisión desde hace siete años”. El sistema no está preparado para una situación crítica y también existe consenso en que no aporta suficiente recursos”, ha afirmado Corgos.

En este sentido, ha incidido en que, tras el anuncio del Gobierno de revisar este sistema, el reto es buscar las mejores soluciones para los ciudadanos por lo que la intención de Galicia con la convocatoria de este encuentro es “tender puentes para conseguir espacios de colaboración” sobre asuntos en los que “es necesario buscar puntos de encuentro”.

“El actual sistema tiene limitaciones y deficiencias que es necesario corregir lo antes posible”, ha apuntado el titular de Facenda, que ha recordado que Galicia trabaja con otras comunidades en la línea de garantizar a los ciudadanos unos servicios con igual calidad con independencia de donde residan”, ha incidido.

El conselleiro ha subrayado que “el objetivo tiene que ser financiar personas y no territorios” y ha incidido en la necesidad de elaborar un mapa que “permita conocer costes de prestación de servicios”, un trabajo que “daría estabilidad al nuevo modelo de financiación”.

Para todo ello, ha apostado por llevar a cabo un “debate sosegado”, con el convencimiento de que “los únicos beneficiarios deben de ser los ciudadanos”. “Es un asunto de país y sería bueno que Galicia hablase con una sola voz”, ha sostenido en una intervención en la que ha recordado que la Cámara gallega acogerá la puesta en marcha de una comisión para definir la postura de la Comunidad en esta reforma.

POSTURA DE LA OPOSICIÓN. Al respecto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estuviese “callado” y “sin mover un dedo” hasta ahora frente a un modelo que “discriminaba” a Galicia.

De este modo, ha censurado que, aunque el sistema lleva “siete años caducado”, los grupos de la oposición gallega aún no conocen “la posición del señor Feijóo”. “Va a ir a una reunión en la que los diputados de este Parlamento no sabemos lo que va a defender, porque no nos ha llegado ni un solo documento”, ha sostenido Pontón, que ha considerado que el encuentro responde a “un nuevo ejercicio de propaganda” de Feijóo.

Además, ha replicado al conselleiro que el objetivo “no debe ser tender puentes” sino que “Galicia reciba un trato justo”. “El ataque que hacen a la bilateralidad lo que esconde es su falta de confianza en el país y que siguen pensando a Galicia en pequeño”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha tendido a los grupos la mano de los socialistas gallegos para trabajar en nuevo modelo de financiación que tengan en cuenta las necesidades específicas del envejecimiento de la población y de la dispersión.

“Galicia no necesita un modelo de cupo ni de concierto económico. Tampoco un conflicto como defiende la Xunta, sino ser parte de la solución”, ha incidido el dirigente socialista, que ha abogado por “remar sin frentismos” en un modelo de financiación que favorezca a los gallegos.