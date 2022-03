Falece un mozo de 23 anos despois de colidir o vehículo que conducía contra un camión en Cerceda

Un mozo de 23 anos, con iniciais A.P.B., faleceu a madrugada deste sábado nun accidente de tráfico no concello coruñés de Cerceda despois de colidir o vehículo no que circulaba contra un camión, na estrada AC-440, ao seu paso pola parroquia de Rodís. Segundo informou o 112 Galicia, os servizos sanitarios alertaron do accidente pouco antes das 05,30 horas e indicaban que eran necesarios medios de excarceración para un sinistro entre un coche e un camión. Os xestores do 112 deron aviso do relatado aos Bombeiros de Ordes, á Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil de Cerceda. O Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou ata o punto unha ambulancia medicalizada e tamén a persoal sanitario da PAC da Laracha, que só puideron certificar o falecemento. Logo de confirmar a defunción, os Bombeiros de Ordes procederon a excarcerar á vítima, que era a única ocupante do vehículo. EUROPA PRESS