Falece unha persona afogada nunha praia de Ferrol

Unha persona faleceu afogada este domingo na praia de Ponzos, en Covas, en Ferrol, após ser arrastrada pola corrente, informou o 112.

O primeiro aviso recibiuse ás 17,15 horas, cando un particular chamou para indicar que había unha persona en dificultades na auga. No entanto, outra persoa púxose en contacto co 112 para sinalar que eran dúas persoas as que tiñan problemas porque as estaba arrastrando a corrente.

Unha destas persoas logrou saír da auga polos seus propios medios, pero o outro bañista tivo que ser rescatado e morreu, a pesar dos esforzos dos socorristas do areal por reanimalo. Unha vez alí, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o falecemento.

O 112 deu aviso a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia, ademais de ao 061, a Policía Nacional e a Local.

FERROL. EUROPA PRESS