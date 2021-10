Fallece una persona en un incendio en una vivienda en Ourense

OURENSE. EP. Un incendio declarado en la medianoche de este sábado a domingo en una vivienda en el término municipal de Ourense ha dejado a una persona fallecida. Según informa el 112 Galicia, fue pasadas las 00,00 horas cuando una persona particular contactaba con la central de emergencias para alertar del incendio ocurrido en la rúa do Carballo. Seguidamente, los gestores del 112 pasaron el aviso a los bomberos de Ourense, a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias-061, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima. Fuentes de los servicios de extinción han confirmado a Europa Press que en la vivienda había varias botellas de butano y una estufa catalítica, por lo que los primeros indicios apuntan a este aparato como generador del fuego. Los bomberos fueron los primeros en encontrarse con el octogenario en el domicilio y le practicaron sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los sanitarios, que tampoco pudieron salvarle la vida. Las labores de extinción, de acuerdo con las mismas fuentes, finalizaron sobre las 3,20 horas de la madrugada, por lo que se prolongaron durante más de tres horas.

INCENDIO EN UN PISO EN A CORUÑA. Por otra parte, en A Coruña, una mujer ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital tras declararse un incendio en la tarde del sábado en un piso de un edificio de seis plantas, en la rúa Antonio Ríos. Según la información recogida en el 112 Galicia, ardió un dormitorio de la vivienda completamente y el resto del piso quedó totalmente afectado por el humo. La central de emergencias tuvo conocimiento del fuego sobre las 20,30 horas a través de una persona particular y, enseguida, se solicitó la intervención de los Bomberos de A Coruña, del 061, de la Policía Local y de Protección Civil.