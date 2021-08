Familias numerosas: un proyecto de vida cada vez más difícil de alcanzar

En el año 2020 en Galicia se expidieron un total de 12.105 títulos de familia numerosa, según datos del Intituto Galego de Estatística (IGE)

Dentro de la categoría general se contabilizaron 10.118 –donde se incluyen todas aquellas familias que tienen menos de 5 hijos, y ninguno de ellos tiene una discapacidad que supere el 33 %–. Por otro lado, hay un total de 1.987, en régimen de categoría especial, donde se sitúan todas aquellas familias que cumplen los requisitos anteriores.

En la comunidad son pocas las unidades numerosas que superan o igualan los cinco hijos. Sin embargo, si bien es cierto que tampoco existe una cantidad destacable de ellas en la actualidad de categoría especial. En régimen general, estamos acostumbrados a conocer y ver a familias de tres hijos, pero aquellas con más de cinco miembros resultan menos frecuentes. Sin embargo, existen casos de personalidades que buscan normalizar este tipo de forma de vida, como puede ser la influencer Verdeliss, que cuenta con siete hijos más uno en camino, recientemente anunciado. Con todo, en Galicia hay ejemplos que pueden dar una fotografía más real de lo que supone ser una familia numerosa, con sus virtudes, defectos y demandas más cercanas.

Dentro de la familia numerosa general, está Aurora Rodríguez. Ella es la mayor de tres hermanos y con casi 24 años afirma que la “experiencia de ter familia numerosa é algo do que me sinto agradecida, xa que grazas a esto teño aos meus irmáns, pero ao fin e ao cabo somos tres e cinco, contando aos meus pais; sempre pode haber problemas”

Desde otro punto, Carmen Dourado, trabajadora social y madre de siete hijos, considera que tener una familiar numerosa “es un proyecto de vida” y además señala que tiene una importancia social considerable, ya que ella tiene cinco hijos biológicos y dos en acogida.

Reivindica y defiende la existencia de las familias numerosas. “Existimos, estamos aquí, no pasa nada, somos personas normales y corrientes, tampoco queremos que nos coman, ni tampoco comemos”. Abandera “una forma de vida que es súper divertida, enriquecedora, aunque tiene cosas malas a veces, pero como todo”. Además, tras ir añadiendo miembros paulatinamente a la familia, señala que reciben algunos comentarios negativos por parte de la gente al ver que son 9 personas en la unidad familiar pero defiende que “hay que normalizar y hay que respetar, y aquí cabemos todos”, explica Carmen.

En su vida cotidiana, describen que se adaptan a medida que van surgiendo las situaciones y van siendo nuevas como cualquier familia. “En nuestro caso estas siempre han sido porque llega un nuevo miembro, pero también están las circunstancias como los colegios, la pandemia, la subida de la luz... Todas estas son cosas a las que nos tenemos que ir readaptando como el resto de la humanidad”. Aunque señala que dado el número de personas que conviven en su casa, “a nosotros nos supone, lógicamente un sobreesfuerzo”.

Además, apunta “que ni sociedad ni instituciones están preparadas para hacer frente a las familias numerosas”

Apoyo INSTITUCIONAl. En Galicia, existe cierto apoyo institucional a las familias numerosas, como reducciones o exenciones del pago de las matrículas universitarias, beneficios del Plan Estatal de Vivienda o bonificaciones del 50 % en el canon del agua y ayudas para la factura eléctrica. Sin embargo, no lo consideran suficiente. Por un lado, Dourado resalta que las ayudas resultan “irrisorias”, aludiendo a la reciente entrada en vigor de la rebaja del 60 por ciento en las tarifas de la AP-9 para familias numerosas implantada por la Xunta. Ella afirma que “algo ayudan, pero no son trascendentes”, teniendo en cuenta “el gasto en comida, el aumento del precio de la luz y del gas, la subida de la gasolina”, entre otros aspectos que afectan a la economía diaria de cada unidad.

En la misma línea, Enrique Méndez y Chus Veiga, padres de tres hijos, destacan que las ayudas no son suficientes, especialmente en educación y cultura. De hecho, Lucas Méndez, su hijo mayor de 25 años señala que por temas de renta familiar anual, solo obtuvo dos años de beca universitaria, posteriormente le fue denegada a pesar de que otro de sus hermanos, también estaba estudiando, ambos fuera de casa, con el gasto que eso supone.

Tanto Carmen Dourado, como la familia Méndez Veiga, demandan que las ayudan deberían distribuirse en función de la renta per cápita y no en relación a la renta familiar anual. De la misma forma, María Dolores Salgueiro, es madre de 12 niños, pero su crianza le tocó gestionarla hace más tiempo, alrededor de 30 años antes. A pesar de eso, también considera que las “ayudas se tienen que repartir contando todos los que hay en la casa y no lo que se gana en total en el año por parte de los padres”. Cuando la mayoría de sus hijos eran pequeños, las ayudas seguían siendo insuficientes, a pesar de que tanto ella como su marido siguieron trabajando.

Además, agradece y se siente “una privilegiada”, ya que sus hijos comenzaron pronto a trabajar y a ayudar a la economía del hogar . Además, resalta que aún siendo adultos “siguen haciéndolo”.

Ante esto, Enrique Méndez señala que hay muchos productos y servicios necesarios que “dependen de las empresas privadas, por lo que la administración debería incentivarlos a hacer algún tipo de descuento, que además a- bren camino a otro nicho de mercado”, puntualiza.

JUVENTUD Y TRABAJO. Desde el punto de vista de los jóvenes como Aurora o Lucas, ambos con carrera universitaria y una edad similar, nada les gustaría más que ayudar en casa a nivel económico. Además, tampoco ven factible actualmente hacer frente a una familia. Por una parte, Aurora señala que “a xente moza non percibe con medo o feito de ter unha familia numerosa algún día, pero obviamente a día de hoxe priorízase o ámbito laboral porque non temos sequera, unha alternativa de futuro”. En la misma línea, Lucas Méndez, considera que “actualmente ni te lo planteas. Vivimos año a año sin saber lo que nos espera. Estamos sobrecualificados para unos salarios que nos impiden plantearnos cualquier tipo de vida”. Asimismo, añade que “a mi edad mis padres ya tenían un piso en propiedad y estaban empezando a formar una familia, para nosotros todo esto resulta impensable”.

El problema transciende más allá de las ayudas por hijo o por nacimiento. Y es que, en la actualidad, las tasas de paro juvenil para los jóvenes de hasta 24 años son del 39,5 % y para los de hasta 29 años, del 30,2 %. Además, la tasa de temporalidad entre los jóvenes en el primer trimestre de 2021 se sitúa en el 64,9 % y Desde 2007, aumentó en 2,9 puntos. En comparación, entre los jóvenes de hasta 29 años, la tasa es sensiblemente más baja, del 52,1 %.

Ante esta situación del mercado laboral, Aurora Rodríguez, señala que “si xa non temos claro que podamos costearnos unha vivenda, como vamos sequera plantexarnos os fillos? A veces, como moito, pensas nun só, pola experiencia que che encantaría ter, pero tres ou catro, paréceme inasumible a día de hoxe”.