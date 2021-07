Feijóo admite errores de comunicación en la desescalada

En una entrevista concedida a Las Mañanas de RNE, el mandatario autonómico comentó que la explosión de contagios no se debía tanto a un mal planteamiento de la desescalada, sino a que no se dio “información lo suficientemente veraz” cuando se empezaron a relajar las restricciones. A los jóvenes, los más perjudicados en esta quinta ola, “habría que haberles dicho que, hasta finales de verano o comienzos de otoño, no habría vacunas para ellos”. En ese momento, se dio “la sensación de que estábamos saliendo del túnel, pero hay millones de personas que no tienen vacuna, y son los que más interactúan”.

Preguntado por el uso de la mascarilla, afirmó que “la norma es correcta”, ya que “dice que, o mascarilla o distancia”. Sin embargo, “hay gente que no la cumple”, y señaló que “hay botellones, conciertos que no están regulados de forma adecuada, quedadas...” y se dan situaciones “que no son compatibles con la pandemia”. “No nos hemos equivocado con el planteamiento de la mascarilla, sino en no haber comunicado bien que ni hay vacunas”, insistió.

Sobre la falta de vacunas, indicó que había sido “un acierto” apostar por la compra centralizada desde la Unión Europea, aunque lamentó que está fallando la ejecución. “No hemos estado a la altura de un continente que, por renta y por PIB per cápita, tiene una repercusión internacional muy alta, ahondó.

La falta de vacunas afecta sobre todo a los jóvenes, y el incremento de contagios “tiene impacto en el turismo”. “Sin recuperar el turismo no vamos a recuperar el PIB y el empleo”, alertó. En este sentido, señaló que “las noticias que estamos recibiendo del exterior (en referencia a las recomendaciones de otros países) no son buenas”, pero recordó que Galicia contaba con un seguro propio para viajeros, que cubría los gastos derivados de un contagio. Espera que a la comunidad no le pase factura esta nueva ola, al depender más del turismo nacional.

Feijóo volvió a apelar a la prudencia de los jóvenes y a un ocio responsable, para contener el “preocupante” aumento “exponencial” de los contagios en la franja de edad que comprende los 19 a 30 años, porque “hasta septiembre u octubre” no se les podrá inmunizar. De todos modos, y aunque el número de contagios “no es bueno”, recordó que hay que prestar atención a la situación hospitalaria, que de momento no se ha visto afectada, y a la cantidad de fallecidos.