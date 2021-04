Feijóo anuncia 15 millones para recuperar la actividad en los hospitales gallegos

"En Europa no sobran vacunas, faltan", valoró el presidente de la Xunta sobre la situación actual. "Hay países con una renta per cápita inferior que van más adelantados que la UE", constató, añadiendo que cuando nos nos comparamos con Estados Unidos, "es evidente" que ellos fueron más diligentes que la Unión Europea. Eso sí, en relación a la Sputnik rusa matizó, "si hay un laboratorio que no quiere someterse al control de la EMA estoy de acuerdo en que no se dispense",