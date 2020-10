Feijóo apuesta por que la venta de Alcoa se produzca “sí o sí”

Santiago. “As cubas non se paran” es el grito de guerra que continúa resonando a lo largo y ancho de toda A Mariña. Sigue la huelga en la planta de San Cibrao, en Cervo, con el bloqueo de sus accesos por trabajadores directos y de las empresas auxiliares, lo cual no impide que una delegación de empleados acudiese a la sesión plenaria del Parlamento autonómico celebrada este miércoles.

Al mismo tiempo, el comité de empresas de la factoría explicaba a representantes de la Anpa del IES Marqués de Sargadelos y del profesorado del IES Illa de Sarón la nueva movilización que llevarán a cabo el domingo para reclamar la intervención de la fábrica, “con protagonismo do alumnado da Mariña”.

Será una andaina desde el cruce do Castelo a los accesos de las instalaciones alumineras, que siguen blindadas por la plantilla para impedir, por un lado, que entren materiales que puedan ser utilizados para el temido apagado de las cubas electrolíticas, y, por el otro, no sale producción alguna de este metal no férrico.

Los empleados que comanda desde el comité José Antonio Zan siguen sin ver resultados palpables, agradecen el apoyo y las buenas intenciones, pero sin avances tangibles. Temen que no llegue la solución y la multinacional dé luz verde sin esperar más y empiece a ejecutar despidos.

No son los únicos expectantes, pues también los comités de empresa de las fábricas que hasta hace poco más de un año pertenecían a la propia Alcoa, hoy Alu Ibérica A Coruña y Alu Ibérica Avilés, se sienten abandonados por el Gobierno después de que el primer comprador que relevó a la estadounidense, Partner Capital, los dejase sin luz ni taquígrafos en manos del Grupo Empresarial Riesgo.

En estas dos instalaciones, antaño también productoras de aluminio primario, hoy según los representantes de los trabajadores al ralentí, piden también la intervención pública, por lo que si finalmente esa es la salida para la planta de San Cibrao, pedirán que se les ofrezca idéntica vía.

Mientras, siguen en guerra con el nuevo dueño. En Avilés la dirección sancionó a dos trabajadores con 15 días de empleo y sueldo, y amonestó por escrito a otro, por hablar con la Inspección de Trabajo en una visita. José CALVIÑO