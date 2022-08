Feijóo coge fuerzas en Galicia para el inicio del curso con un baño de masas

elena piñón

Santiago

El presidente del PPdeG y máximo responsable de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció este sábado la “lealtad” de sus compañeros de partido, especialmente de los dirigentes provinciales, en el proceso de “transición ejemplar” de la pasada primavera, cuando asumió el liderazgo del partido en Galicia y la presidencia autonómica tras la marcha de Feijóo a Madrid. En esta línea, instó a mantener la unidad para ir “a por la quinta mayoría”.

Así lo trasladó durante su intervención en el acto de inicio del curso político. Una cita en la que centró los primeros minutos de su intervención en agradecer a sus compañeros el apoyo tras el “cambio inesperado” en la dirección del PPdeG. “Hace un año, aquí, quién nos iba a decir los cambios que iba a haber en tan poco tiempo”, proclamó, y recordó que, entonces, él pedía el apoyo para revalidar la presidencia del PP en Pontevedra y hoy lo pide como presidente de la Xunta.

Puso en valor la unidad para hacer el relevo tras la marcha de Feijóo, frente a quienes esperaban “que todo saliera mal”. “Ahora nos dicen que somos continuistas. Pues digo que si eso es continuar la labor de Fernández Albor, Fraga y Feijóo, lo somos, y a mucha honra. Mejorando, pero continuistas”, recalcó.

Rueda mencionó a todos los presidentes provinciales del PP gallego, y elogió su responsabilidad, unidad y “lealtad”, así como de la secretaria xeral, Paula Prado, y de los alcaldes, concejales y todo el equipo que le acompaña para “ir a por la quinta mayoría” del PP en Galicia. En relación a las elecciones municipales de mayo de 2023, pidió a los cargos locales y a los candidatos trabajar “con tiempo suficiente”, y ha augurado que el año que viene “se va a ver el poder urbano del PP”.

FEIJÓO PRESIDENTE DEL GOBIERNO “CUANTO ANTES”. El líder de los populares gallegos se conjuró para seguir trabajando “desde la unidad de un partido que forma parte de España, un país muy plural y diverso, que tiene en esa unidad su principal baza”. Constató que los gallegos y los españoles necesitan “un gobierno responsable” con “un líder que una a todos” y “que entienda” que cada uno de los presidentes autonómicos tiene sus “legítimas aspiraciones” y que pueden “discutir” y “competir” pero no se enfrentan.

“Creemos que España es solidaria y fuerte cuando trabaja con gobiernos responsables entre nosotros y con un líder que tienes que ser tú, y tienes que ser cuanto antes”, proclamó. En esa línea, apuntó que lo que más le gustaría “en el mundo” sería recibir el año que viene en Cerdedo-Cotobade a un Feijóo que fuera presidente del Gobierno. “Quién sabe... nuestra obligación es estar preparados para que así sea”, apostilló.

Por otra parte, ya en clave de titular de la Xunta, prometió trabajar junto a su equipo para tomar medidas que permitan afrontar a los gallegos los “tiempos complicados” que se avecinan, y todo ello a pesar de no poder contar con el Gobierno de España, al que acusó de no estar “a favor de Galicia”. La comunidad, subrayó tendrá “retos que afrontar” y prometió “intentar acertar” en las medidas y “poner mucha voluntad para hacer las cosas bien”. “No vamos a tener ayuda (...) tenemos un Gobierno que no está a favor de Galicia, lo demuestra día a día”, constató no obstante.

Así, acusó al Ejecutivo de Sánchez de tener “favoritismos” con algunas comunidades y criticó cuestiones como la falta de “implicación” para aumentar las plazas MIR o las condiciones del PERTE de la automoción, que dejan fuera a la planta de Stellantis en Vigo. Entre otras cosas también afeó al Ejecutivo el retraso en la llegada del AVE al resto de ciudades gallegas (tras haberlo hecho a Ourense).