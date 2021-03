Feijóo contrapone la política de igualdad del PP a los codazos de PSOE y Podemos

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ensalzó las políticas a favor de la igualdad emprendidas por su partido en la Xunta en los últimos “30 años”, desde la aprobación del primer plan de igualdad por el entonces gobierno de Manuel Fraga.

Además, cargó contra las dos fuerzas que componen el Ejecutivo central, PSOE y Unidas Podemos, por llevar un año de “lecciones diciendo que solo defienden las mujeres los que son de un partido”. “O militas en el Partido Socialista o en Podemos o, si no, no defiendes los derechos de las mujeres, ¿hay un planteamiento más sectarista o más desigual?”, lamentó.

Es más, según denunció, PSOE y Unidas Podemos se enfrentan por “ver quién es capaz de traer para sí la reivindicación feminista”. “Un año, realmente, no trabajando por la igualdad, sino dándose codazos”, resumió.

El presidente criticó que el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero en el último año, fuese “más veces noticia por los escándalos” y por “las luchas internas” que por sus “políticas”.

Y dijo todo esto en un acto de partido para conmemorar el 8M, Día de la Mujer, que se celebró en el Hotel Eurostars de San Lázaro, en Santiago, con la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, como presentadora. Al evento también acudieron miembros de su gobierno, como la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

A modo de cierre, el líder de los populares gallegos abogó por “sumar” frente a la intención de aquellos que “apuestan por enfrentar a las mujeres”. A renglón seguido, aprovechó para cargar contra las fuerzas políticas “que niegan” la desigualdad, el machismo y los asesinatos que este conlleva. “Interpelar la necesidad de igualdad es una obligación de todos, y reconocer que aún tenemos problemas de desigualdades es un desafío de todos”, dijo.

En esta coyuntura, Feijóo recordó los 12 años desde que accedió a la Presidencia de la Xunta, a los que sumó los cuatro años anteriores en la oposición y otros dos como conselleiro de Fraga. Así, reivindicó los 18 años que lleva “trabajando” por la igualdad y celebrando el Día de la Mujer.

Dicho esto, destacó los “siete planes de igualdad” impulsados por el Gobierno autonómico, después de que hace 30 años se aprobase el primero, que puso a Galicia en la vanguardia “de las regiones europeas”, tal y como señaló.

No en vano, ensalzó que “la casa del PP de Galicia” es “amplia”, ya que a su formación no le interesa “a quién vota” cada persona. Eso sí, presumió de que, de acuerdo con estudios y encuestas, “parece ser que las mujeres votan más al PP que los hombres”. “Y yo me alegro, porque gracias a ellas podemos estar gobernando Galicia”, dijo.

Para iniciar su cuarto mandato, Feijóo creó el pasado septiembre la Consellería de Emprego e Igualdade, que recayó en María Jesús Lorenzana. En el acto de ayer, el presidente erigió este departamento como “una aportación” del PP gallego a las políticas en igualdad del conjunto de España. Ante un contexto de crisis económica y social como consecuencia de la pandemia, señaló que “lo lógico” era unir ambas ramas, porque “no hay igualdad sin empleo y no hay empleo sin actividad económica”.

Asimismo, Feijóo reservó parte de su intervención para mostrar su apoyo a la celebración de actos y manifestaciones por el 8M, siempre “con comportamiento cívico” y “cumpliendo todo” lo que dictan las autoridades sanitarias en el marco de la pandemia. “Estas reivindicaciones pueden ser visibles y prudentes. Claro que, cumpliendo las medidas sanitarias, las mujeres pueden decir y manifestar aquello que consideren oportuno”, continuó.

Para el presidente de la Xunta y del PPdeG, los actos no pueden tener lugar “sin respetar el criterio sanitario”, porque “la vida es lo fundamental y el principio básico de la igualdad”.

Por otro lado, El presidente de la Xunta también aprovechó su intervención en este acto de partido por el 8M para recordar que en mayo se cumplirá el centenario de la muerte de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. “Una mujer excepcional, con una clarividencia 100 años antes de lo lógico, lo correcto”, tal y como la describió. Feijóo destacó “su voz libre”, porque “escribía lo que consideraba oportuno” y “no tenía miedo”.

Por eso, insistió en que el uso que se le dé al Pazo de Meirás debe ser “poliédrico” y parte de él girar en torno a la figura de Pardo Bazán y “reactivar ese feminismo intelectual”.

El PP contó en el acto con cuatro mujeres referentes: Candy Rodríguez, una veterinaria viguesa que fundó en Monforte (Lugo) la Finca el Carmen; la vicepresidenta de Jóvenes Empresarios de Vigo, Diana Lameiro; la presidenta de la Asociación de Palilleiras de Mos (Pontevedra), Montserrat Pereira; y la directora del proyecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago, Eva López.