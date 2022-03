Feijóo critica la dejadez del Gobierno: “¿Qué más tiene que pasar para que actúe?”

Un día más, el candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió al Gobierno central que actúe “ya” ante la grave crisis económica y critica su “dejadez, parsimonia e indolencia”. “¿Qué más tiene que pasar para que tome decisiones?”, se preguntó.

Acusó a Pedro Sánchez de “soberbia” y le advirtió de los perjuicios que se habrían evitado si se hubiera sentado con transportistas “el primer día”. “Se quiere dar al sector del transporte lo que se le debería haber dado desde el primer día para que no hubiese ningún conflicto”, añadió.

Durante un acto en Bilbao dentro de su recorrido por el país para dar a conocer su proyecto, acompañado por el líder del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, destacó que España afronta uno de los momentos más difíciles de la historia “más reciente, con el Gobierno más flojo” también “de la historia reciente”. En este contexto, lamentó que Sánchez responda con “el manual de la mala política” a cada problema que surge: “confrontar e insultar, sin hablar de soluciones, sino culpabilizando a los demás”.

“El Gobierno nunca tiene responsabilidades de nada. Cuando los transportistas no pueden pagar sus facturas de los costes de transporte y lo que les pagan a ellos no se los cubren, les insulta, les enfrenta a los ganaderos, los pescadores o empresas de distribución”, añadió. También recordó que “los hogares sufren, desde hace más de un año, unas facturas de la luz y de gas que impactan cada día más en sus haciendas y en sus sueldos”, mientras que La Moncloa dice “que va a actuar al final de mes, como si no lleváramos muchos meses con dificultades para llegar a fin de mes”.

El dirigente popular reprochó que, cuando “las economías domésticas se resienten con el precio de la cesta de la compra”, culpe del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En este sentido, recordó al Ejecutivo que hace año y medio que se vive “con tensiones en los precios, con tensiones inflacionistas nunca vistas, con precios de energía estratosféricos y con la mayor inflación de los últimos 33 años en España”. Detalló que el año transcurrido desde febrero de 2021 se cerró con un 7,6% de incremento de los precios, “el mayor impuesto que impacta en las clases bajas y en las personas con los salarios más modestos”.

En Pamplona. Feijóo también estuvo en Pamplona, desde donde llamó a construir un “espacio de centralidad” alrededor del PP para conseguir un “cambio democrático” y afirmó que con la fragmentación serán “menos fuertes y las coaliciones nacionalistas, independentistas y socialistas se mantendrán en el Gobierno”.

En este camino “no sobra ningún afiliado, simpatizante ni votante del PP”, aunque tampoco “ninguna de las personas que creyeron en los nuevos partidos” que “decían que tenían soluciones para todo sin haber solucionado nunca nada”. Y se mostró convencido de que “aquellos que votaron al populismo se dieron cuenta de que conduce al deterioro de las instituciones, el empobrecimiento de nuestras familias y frustración de la sociedad”.