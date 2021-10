Feijóo, crítico con el “atropello” a las competencias de la ley de vivienda

A la espera todavía de conocer los detalles del borrador de ley de vivienda anunciado por el Gobierno, enmarcado en el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para sacar adelante los presupuestos, lo que sí está claro es que el anteproyecto normativo no entusiasma en la Xunta.

De hecho, Alberto Núñez Feijóo se mostró muy crítico con lo que considera una un “atropello” a las competencias autonómicas, algo que ya avanza que Galicia no va a aceptar. "Los acuerdos que tenga el Gobierno para mantenerse de pie a nosotros no nos incumben", apostilló, no sin antes recalcar que solo conoce “lo publicado por los medios” de la ley, por lo que leerla antes de pronunciarse con mayor profundidad.

En declaraciones tras la inauguración del Edificio Fontán, de la Cidade da Cultura, el titular del Ejecutivo gallego no especificó si está dispuesto a aplicar esa futura normativa en Galicia porque antes tiene que conocerla “ver en que consiste ese anteproyecto, ver cuál es el contenido y el alcance del mismo” para después “formar una opinión”.

En todo caso arremetió contra este anteproyecto, pactado entre los socios de Gobierno, tanto en el fondo como en la forma, al recriminar que la Xunta se enteró “por los teletipos” y los medios de comunicación. Por lo que respecta al contenido, le parece “un atropello a las competencias institucionales y estatutarias de las comunidades autónomas en materia de vivienda” y que, además, se hace en base a un acuerdo para “mantener estable a un Gobierno inestable” por lo que cree que “no es para sacar pecho, al contrario”.

Un “apaño”. “Me da la sensación de que esto es un apaño para presentar un pacto que tendrá muy poco recorrido para justificar Podemos ante los suyos que va a apoyar el presupuesto y para justificar el Partido Socialista ante Podemos que hay un Gobierno de coalición", afirmó respecto a este proyecto, por el que el PP ya anunciado que tiene intención de recurrir ante el Constitucional. A mayores, Feijóo ironizó sobre que sea “una noticia” que el Gobierno “se ponga de acuerdo entre sí”, algo que considera “paradigmático” de que no es ningún “gran ejemplo de coordinación”, finalizó. (más información en página 20)