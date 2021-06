Feijóo di que Galicia xa “rexorde” da “negra sombra” da pandemia na entrega das Medallas Castelao

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que Galicia xa “rexorde” da “negra sombra” -como di o poema de Rosalía de Castro- da pandemia, un período moi longo do que o pobo galego soubo saír coa arma do “sentidiño”. No acto de entrega das Medallas Castelao 2021, dixo que “todo parece indicar” que Galicia empeza “a ver o final do túnel” e explicou que non se trata de “triunfalismo” senón só a constatación dunha recuperación. “Galicia está a erguerse” grazas aos seus valores cívicos e políticos, segundo o presidente galego, que contrastou cos doutros territorios “confinados en ilusorias independencias”, nunha velada referencia a Cataluña. Instou a fuxir destes “anacrónicos postulados” e apostar por unha “cogobernanza leal e non esporádica” e pola cooperación ante esta crise, fronte á que considerou que o Xacobeo 21-22 “simboliza o triunfo” e o “mellor antídoto” para a recuperación. A Xunta premia este ano ao Centro Superior de Hostalaría de Galicia; á xornalista radiofónica Esther Eiros; a Santiago Pemán, o “home do tempo por excelencia” de Galicia; a Xoán Luís Saco Cid, quen foi até hai pouco presidente da Fundación Otero Pedrayo; ; e ao profesor Manuel Vila López, fundador da Asociación de Integración Xitana de Lugo. A Medalla Castelao é unha condecoración de carácter civil que concede a Xunta e que recoñece a aportación profesional e persoal de personalidades ou institucioóns polo seu traballo no ámbito artístico, literario, intelectual ou en calquera campo significativo para Galicia. EFE