Feijóo espera recuperar la cogobernanza y la objetividad en el reparto de los fondos europeos

Cogobernanza y claridad de criterios. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quiere información precisa sobre cómo y por qué se reparten los fondos de reactivación. En unas jornadas convocadas por elEconomista.es, recordó que a la comunidad le han llegado 800 millones menos que los que le corresponderían, y pide una rectificación de cara al futuro para aprovechar la “oportunidad” de los Fondos Next Generation,

El presidente gallego comenzó recordando qué se había hecho en Galicia en materia económica desde el inicio de la pandemia. Así, destacó que acometieron una operación de tesorería para garantizar el pago a proveedores, con el objetivo de evitar tensiones, como sucedió en la crisis de 2008. También subrayó la reorientación del gasto, de 3.500 millones de euros, para atender a la sanidad, educación y servicios sociales sin comprometer el déficit Y crearon un comité de expertos, con la participación del tejido empresarial, como Inditex.

Para Feijóo era esencial “no desatender la gestión económica ordinaria y gestionar con profesionalidad” los retos económicos derivados de la pandemia. Apuntó también que se había aprobado la Ley de Reactivación económica y simplificación administrativa, “una legislación específica para las gestión de los fondos”, con el objetivo de conseguir “agilidad” administrativa.

Los fondos de reconstrucción suponen “una oportunidad, sin duda”, que hay que saber aprovechar. Feijóo tiene claro que no caerán del cielo, y que habrá que devolverlos. “Si es un fracaso, será un fracaso doble, porque será una inversión inadecuada que habrá que pagar. Nos jugamos mucho y hemos de acertar”, advirtió.

Para ello, afirmó que “es importante que sean proyectos sólidos, que mejoren la competitividad, que creen trabajo y bajen el paro”. En este sentido, subrayó que “no debe ser economía caliente, que reduzca el paro inmediatamente para volver a la misma situación en dos años”.

Por eso, resaltó la importancia de la inversión privada. En el caso concreto de Galicia, el 68% de los proyectos presentados por la comunidad (en total 19.800 millones de euros) corresponden a inversión privada.

CONOCER LOS CRITERIOS. En su intervención, el presidente gallego fue muy crítico con la ausencia de cogobernanza real y la falta de claridad a la hora de conocer los criterios de reparto de los diferentes fondos de recuperación. “¿Cogobernanza? Fantástico, pero de momento no la hay”, indicó. “Es un dato. El reparto ha sido como ha querido el Gobierno”, agregó.

Siguiendo con esta línea argumental, el titular de la Xunta recordó que no sabían cómo se habían repartido los dos fondos Covid, recordó que, en el caso del fondo React, a Galicia le habían destinado un 4% cuando, según Feijóo, “Galicia tiene el 7,2% de los autónomos”. Y fue algo más allá. “Si comparamos los fondos recibidos con el sistema de financiación, el único método para el reparto del presupuesto, a Galicia le ha tocado el 5%, y le corresponde el 6,2%”. En cantidades concretas, unos 800 millones de euros menos que lo que le corresponderían a la comunidad. “Es evidente que ese dinero se ha ido a otros sitios”, apostilló. A renglón seguido denunció que “a Galicia le ha tocado el 2% de todo lo repartido. No hay cogobernanza”

Feijóo reiteró que desconoce cuáles son los criterios de reparto, y comentó que “cada Ministerio tiene su criterio” y que “no se pacta, se dice lo que te toca”. En este punto, se centro en el Ministerio de Industria y Turismo, al que corresponden 12.000 millones, y que “no va a repartir ninguno, va a gestionar de forma centralizada”. Frente a esto aplaudió que el Ministerio de Sanidad sí que tenía un criterio contrastado del reparto de fondos.

Así, volvió a reclamar que haya cogobernanza, concurrencia competitiva y claridad en el reparto de los fondos. “De momento soy muy cauto sobre concurrencia, objetividad y cogobernanza. No han existido. Espero que la haya, para que podamos competir, saber qué proyectos hay, cuál es su impacto...” y zanjó con ironía: “Es imprescindible mejorar. Yo soy creyente, pero de momento no he tenido grandes oportunidades de reafirmar mi fe”.

Feijóo volvió a abogar por la “eficacia en la gestión de los fondos”, y planteó que “si uno no se puede ejecutar, que vaya a otro proyecto”, porque “la concurrencia es sana”. Instó a que los proyectos se revisen “con rigor” y dejó un mensaje: “Lo que me preocupa es no saber los criterios. Cuando uno no quiere acreditarlos, es porque a lo mejor, el criterio político tiene más peso que el económico. Y los fondos tienen objetivo económico e industrial, no político”.