Feijóo llama al PP a “ensanchar su electorado” y marca el objetivo de recuperar los 10 millones de votos de 2011

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que su formación necesita “ensanchar su electorado” a nivel estatal y “tener mayorías suficientes para gobernar” sin necesitar “a ningún otro partido”. “Necesita volver a recuperar los 10 millones de votos que tuvimos en las generales del año 2011” con Rajoy, ha agregado.

En una entrevista recogida por Europa Press, el líder gallego ha abordado el panorama político de España tras las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que los populares de Isabel Díaz Ayuso consiguieron “prácticamente todos los votos de Ciudadanos”, pero no todos los de Vox, que “resiste”.

En este sentido, Feijóo ha recordado que él sí consiguió dejar a ambas formaciones fuera del Parlamento de Galicia en los comicios de julio del 2020. Entonces, el PP planteó que había dos posibilidades, o que gobernase un BNG que empieza a tener “sesgos independentistas” con el PSdeG, o que gobernarse “una mayoría del Partido Popular”.

“La gente entendió el mensaje y los que votaron a Ciudadanos y a Vox en las generales votaron al Partido Popular en Galicia en las autonómicas”, ha explicado Feijóo.

Por tanto, ha apelado a la prudencia para “ver qué ocurre en las próximas autonómicas” en comunidades como Andalucía y Castilla y León, aunque ha opinado que el PP necesita “ensanchar su electorado” para conseguir mayorías “suficientes” que les permita gobernar en solitario.

“UN PROYECTO NACIONAL PARA ESPAÑA”

Interpelado sobre si hay dos modelos distintos de partido capitaneados por él mismo y por Ayuso, Feijóo ha respondido que “en Galicia hay el PP de Galicia y en Madrid hay el PP de Madrid”.

“Somos un partido autonómico, somos un partido que tiene un proyecto nacional para España y tenemos un candidato a la Presidencia del Gobierno que es el presidente (Pablo) Casado”, ha recalcado.

Además, ha reseñado que es “muy necesario en este momento” que España tenga una formación “que pueda gobernar el país como homogeneidad y con políticas económicas y territoriales semejantes”.

EL GOBIERNO, EN “PROFUNDO DESGASTE”

No en vano, el presidente gallego ha recordado que el PP es “llamado a gobernar cuando hay problemas graves en España”. A su modo de ver, ahora mismo el Gobierno central y el proyecto de Pedro Sánchez están “en un momento de profundo desgaste” por las “desavenencias internas” de su coalición con Unidas Podemos y por el enfrentamiento entre sus “socios independentistas”.

También ha acusado a los socialistas de la “irresponsabilidad” de haber presentado las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León, lo que acabó provocando que Ayuso convocase elecciones en Madrid para el pasado 4 de mayo, una decisión que Feijóo ha respaldado: “Parece más razonable que los ciudadanos decidan”.

El presidente de la Xunta cree que, de haber prosperado las mociones --solo lo hizo la presentada en el Ayuntamiento de Murcia--, se hubiesen adelantado los comicios generales. Sin embargo, ahora “probablemente el Gobierno intentará buscar un poco de oxígeno”.

“No sabemos si es para dentro de un año o acabar hasta el último día de la Legislatura. La verdad es que esto, probablemente, solamente lo sepan el señor (Pedro) Sánchez y el señor (Iván) Redondo”, ha dicho.

¿UN QUINTO MANDATO?

Preguntado sobre si optará a un quinto mandato en Galicia, Feijóo no lo ha descartado, pero se ha limitado a recordar que acaba de ganar por cuarta vez con una mayoría absoluta y ha tirado de ironía: “No soy capaz de planificar hasta el año 2050, eso se lo dejo al presidente Sánchez”.

“Yo estoy pensando en la Galicia del año 22. Yo me dedico a hacer hospitales, a concluir las carreteras, a mejorar las infraestructuras hidráulicas, a prestar una mejor asistencia sanitaria y a disminuir el fracaso escolar. A estas cosas me voy a dedicar los próximos tres años y medio que me quedan”, ha finalizado.

