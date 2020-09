Feijóo ofrecerá "diálogo" no Hórreo e proporá unha comisión para "avanzar na reactivación" de Galicia

O 'popular' Alberto Núñez Feijóo proporá no seu discurso de investidura a creación, entre as distintas formacións, dunha comisión no Parlamento "para avanzar na reactivación" de Galicia nunha XI Lexislatura que nace marcada pola pandemia do coronavirus e as súas consecuencias económicas e sociais.

Así o trasladaron a Europa Press fontes da contorna do líder do PP galego, que quedará investido presidente da Xunta por cuarta vez o vindeiro xoves 3 de setembro, nunha segunda sesión dun pleno que arrinca este martes 1, xornada na que exporá o seu programa político para o que será o seu cuarto mandato á fronte da Xunta.

De acordo coa situación actual, o discurso de Feijóo estará centrado na xestión da pandemia e na reactivación económica e social. O presidente prevé defender na súa intervención no pleno --que conforman 42 deputados do PPdeG, 19 do BNG e 14 do PSdeG-- "a moderación e a estabilidade" pola que, ao seu xuízo, "apostaron" os galegos ao "renovar e ampliar a súa confianza" nun Goberno "sólido, unido e con experiencia".

Así, explicará as medidas postas en marcha para afrontar a crise da COVID-19 e as que se continuarán impulsando para facer fronte "a un reto sanitario e socioeconómico sen precedentes".

Nesta liña, ofrecerá diálogo á oposición, e pedirá a implicación de todos os grupos para traballar "con unidade" e saír "o máis fortalecidos" posible. Será este contexto no que proporá crear entre as distintas formacións unha comisión no Parlamento para avanzar na reactivación.

Esta proposta chega despois de que o PSdeG pedise este mesmo luns un órgano deste tipo para avanzar cara a "un gran pacto de reconstrución" sanitaria, social e económica. Tamén o BNG pedía unha mesa para a reconstrución, na que participasen axentes sociais. Ambos os partidos da oposición condicionan, en todo caso, o acordo, a que o PPdeG "cambie" as súas políticas.

"NON DEIXAR A NINGUÉN ATRÁS"

Ademais, Feijóo prevé garantir "un Goberno para todos e que Galicia non deixará a ninguén atrás".

Boa parte do seu discurso estará centrado nas medidas en materia sanitaria, en educación --con especial incidencia na volta ás aulas-- e en inclusión social. Tamén fará referencia ao Plan de Reactivación Económica e á necesidade de acelerar o proceso cara a "unha Galicia máis innovadora e máis verde".

PLENO DE INVESTIDURA

O pleno de investidura do que Feijóo sairá ratificado como presidente por cuarta vez consecutiva arrincará este martes ás 9,30 horas. Na primeira xornada, Feijóo exporá o seu proxecto político.

Corenta e oito horas despois, dacordo co regulamento da Cámara, arrincará a segunda sesión do pleno. Nel os grupos políticos poderán expor as súas posturas durante unha primeira intervención de 35 minutos, á que Feijóo poderá elixir responder de forma individual ou agrupada --esta segunda fórmula é a habitual--.

A continuación haberá unha réplica de 10 minutos para cada unha das forzas políticas e unha nova resposta de Feijóo. Finalmente, votarase e, salvo sorpresa, o dirixente popular será elixido presidente da Xunta por cuarta vez con 42 votos --tantos como escanos ten o PP no Pazo do Hórreo--, xa que BNG e PSdeG votarán en contra.

Investido presidente, a súa elección será comunicada ao rei Felipe VI, e xa o sábado 5 tomará posesión do seu cargo. De forma inmediata designará o seu novo Goberno.

O QUINTO PRESIDENTE AUTONÓMICO REPITE

Núñez Feijóo arrincará o seu cuarto mandato tras ser elixido en 2009 como quinto presidente autonómico da Galicia que o falecido Manuel Fraga gobernara durante 16 anos despois de lograr en 1989 a súa primeira vitoria electoral. Desde entón, sucedéronse outro tres maiorías absolutas para o PPdeG nas eleccións de 1993, 1997 e 2001.

En 2005, Fraga perdeu a maioría absoluta e o socialista Emilio Pérez Touriño púxose á fronte da Xunta durante case catro anos en coalición co BNG liderado por Anxo Quintana.

O político vilalbés foi o segundo dirixente popular en presidir a Xunta xa que, nas primeiras eleccións galegas de 1981, o PPdeG superou ao partido centrista ao obter 26 dos 71 deputados do hemiciclo fronte aos 24 de UCD, co que Gerardo Fernández Albor converteuse no primeiro presidente da autonomía galega.

En 1985, o médico compostelán obtivo de novo o respaldo da Cámara para seguir á fronte da Xunta, pero unha crise a mediados da lexislatura propiciou unha moción de censura que deixou o Goberno en mans do socialista Fernando González Laxe, que presidiu un tripartito composto polo seu partido, os nacionalistas da xa desaparecida Coalición Galega (CG) e o Partido Nacionalista Galego (PNG).