Feijóo promete “test, test y más test” frente a la covid y un “nuevo Sergas”

Tal y como estaba previsto, la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias socioeconómicas centró ayer el discurso de investidura de 56 páginas pronunciado en la Cámara do Hórreo por Alberto Núñez Feijóo, que incluye su hoja de ruta de cara a los próximos cuatro años. Una cita, que comenzaba puntual a las 9,30 horas, más fría de lo habitual al estar marcada por el protocolo de seguridad que impone la pandemia: mascarillas, distancia y escaños separados con mamparas.

En el arranque de la legislatura del coronavirus que el candidato quiere transforman en la del entendimiento y la recuperación –“pondré todo de mi para ello”, puntualizó–, su propuesta inicial fue la de crear una comisión en el Parlamento para la reactivación de Galicia y avanzó que la primera decisión que tomará como presidente, junto con nombrar el Gobierno, será convocar la Mesa de Diálogo Social.

En una intervención de unas dos horas y en la que al final amagó con emocionarse, el también líder del PPdeG desgranó un conjunto de medidas de cara al nuevo mandato para hacer frente a la pandemia. Entre ellas, afirmó que culminar la renovación integral del Servizo Galego de Saúde (Sergas) será una “absoluta prioridad” y anticipó la puesta en marcha de un nuevo sistema de test masivos a partir de muestras de saliva que se está planificando en Vigo y que esperan consolidar a lo largo de este mismo mes.

“Test, test y más test”, será la línea de trabajo en Galicia para contener el avance de la covid-19 gracias a este sistema que permitirá que cada persona desde su casa recoja su propia muestra, la registre a través de una aplicación móvil y la remita para que sea evaluada en robots con capacidad para analizar cien mil pruebas al mes. “Un salto cualitativo”, según sus palabras, para hacer grandes evaluaciones, que lógicamente priorizaremos en las áreas sanitarias y los grandes centros de trabajo o afluencia”, explicó.

unidad. En su comparecencia para pedir por cuarta vez consecutiva el apoyo del Parlamento como presidente de la Xunta, el de Os Peares se declaró consciente de las “dificultades” que quedan por delante, por lo que llamó a la unidad para atender las necesidades de los gallegos. Convencido de que Galicia será capaz de salir de esta crisis, apeló una vez más a esforzarse en extremar las precauciones y cumplir las normas, asegurando que hay que ser “implacables” con los comportamientos irresponsables que acarrean consecuencias que pagamos todos.

“Lo que está por venir es durísimo”, advirtió Feijóo, que también aprovechó para exigir actuaciones del Gobierno central y de otras instituciones para combatir la realidad epidemiológica, tales como la reforma de la ley de salud pública del Estado, propuesta que remitirán –informó– esta misma semana. El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, enfatizó , “tiene que liderar la respuesta” ante una pandemia que afecta al conjunto del país, pues la Administración central no debe ejercer como “mera observadora”.

Vuelta a las aulas . Ante el inminente regreso a las aulas tras el verano, el mandatario defendió el inicio del curso escolar de manera presencial porque “la figura de un profesor ante sus alumnos, la relación que forjan personalmente, es imprescindible e insustituible”. “Por ello, debemos aspirar a que el curso comience, con todas las precauciones y sin perder de vista la situación epidemiológica”, confirmó, aunque él, remarcó, “como padre y como responsable educativo” comprende y comparte la inquietud.

Con todo, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa: “La preocupación cero no se va a alcanzar nunca, pero la Xunta está haciendo y hará todo lo que esté en su mano”, indicó, recordando que Galicia fue una de las primeras comunidades en contar con una propuesta para el nuevo curso y la primera en contar con instrucciones adaptadas al protocolo nacional y a las últimas recomendaciones del Comité Clínico.

El presidente no se escondió e hizo autocrítica sobre el papel de las administraciones en la preparación de la vuelta al cole. “Creco que pudimos hacerlo mejor”, admitió. Con todo, tampoco perdió la ocasión de lanzar un dardo a Pedro Sánchez, por no ofrecer respuestas coordinadas a las comunidades autónomas.

residencias. Sin salir del ámbito social, avanzó que en los próximos meses la Xunta presentará la Estrategia de atención a la soledad no deseada y se volverá a poner en marcha, “con todas las garantías sanitarias”, el autobús de ‘Coidados porta a porta’. Igualmente, prevé extender la iniciativa de las ‘casas del mayor’, que en esta legislatura llegará “al cien por cien de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes”.

En la primera mitad de la legislatura, prometió que Galicia contará “con siete de las mejores residencias de Europa”: las proyectadas, con la financiación de la Fundación Amancio Ortega, en las principales ciudades de Galicia. Y en un escenario en el que estos centros se vieron muy castigados por la pandemia, Feijóo también se fija el reto de “perfeccionar” los mecanismos de respuesta, avanzando que se aprobará un protocolo de atención centrado en mejorar el seguimiento de los pacientes y avanzar en la teleasistencia.

Igualmente comprometió un plan de formación permanente para los trabajadores de estos centros y reforzar la inspección. Asimismo, la Xunta prevé diseñar una nueva normativa que regule las condiciones de apertura y actividad de las residencias de mayores.

ingreso mínimo y okupas. Por otra parte, el Gobierno autonómico “seguirá reclamando la gestión del Ingreso Mínimo Vital” y, en paralelo, diseñará el mecanismo para que una parte del presupuesto de la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) se oriente a “complementar” dicho ingreso. Todo ello, con el fin de que esté vinculado con la inserción sociolaboral de quienes lo necesiten. Del mismo modo, prometió seguir trabajando para “evitar los desahucios y facilitando alternativas habitacionales a las personas que los sufren”. Con tal fin, en esta legislatura se desarrollarán las medidas recogidas en el Plan de atención a personas sin hogar. En este sentido, confesó su “preocupación” por la “ocupación ilegítima de viviendas”, que “daña la convivencia”, subrayando que no solo en Galicia sino en el conjunto de España está creciendo “de forma preocupante”. La Moncloa debe reaccionar a nivel estatal “con rapidez y contundencia”.

claves económicas. En cuanto al programa económico expuesto para esta legislatura, está monopolizado por la conservación del empleo y la actividad productiva de industrias en riesgo como Alcoa, las electrointensivas, Ence, las centrales térmicas de Meirama y As Pontes o los astilleros de Navantia.

Galicia, dejó claro el mandatario, no se puede permitirse renunciar a estas industrias estratégicas, por lo que diseñó un plan de actuación, aprobado ya en el mes de junio, con el que prevén movilizar más de 3.000 millones de colaboración público–privada centrados en atajar las consecuencias directas en la economía de la pandemia, poner medidas para la reactivación y ofrecer una red de seguridad a trabajadores y empresas afectados.

ESTABILIDAD Y MODERACIÓN. . Por último, el candidato a la investidura se refirió a los comicios del pasado 12 de julio, fecha más segura para celebrarlas de acuerdo con las recomendaciones del Comité Clínico que a la vista de los acontecimientos reconoció como “acertadas” y en los que a su juicio ganaron la “estabilidad y la moderación”.

“Para mí, la mayoría que los gallegos otorgaron en las urnas no es un mandato exclusivo sino inclusivo”, interpretó, abogando por no importar líos que menoscaban la convivencia que nos dimos a través de la Constitución y el Estatuto”. “Solicito el apoyo de esta Cámara para que Galicia avance unida y no dividida”, proclamó Feijóo, enmarcando las prioridades de los gallegos en la salud, el empleo, la recuperación económica y el bienestar.

Apuntó en esta línea su intención de trabajar en las urgencias que generó esta crisis, sin olvidar que hay metas, retos y sueños a los que Galicia no debe renunciar. “Galegas y galegos estou ao seu servizo”, finalizó con la voz quebrada. La sesión de investidura finalizará mañana, en una jornada que contará con las intervenciones de los grupos parlamentarios y la votación. El sábado, Núñez Feijóo tomará posesión.