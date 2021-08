Feijóo propone suprimir el impuesto de Patrimonio y subir tramos de Renta

··· Feijóo reafirmó que está con intención de cumplir su mandato en Galicia. “En 2018 valoraba la posibilidad, pero las circunstancias y las prisas me llevaron a no poder optar a la elección”, manifestó. Después llegó la cuarta mayoría absoluta, y “en política hay que gestionar el presente”. “Yo soy presidente de Galicia por convicción, por vocación y porque los gallegos me han votado. Quiero cumplir mi mandato”, zanjó.

··· Además, mostró su apoyo a Pablo Casado. “Igual que hace algún tiempo tenía bastantes dudas de que pudiésemos ganar, ahora tengo bastantes esperanzas”, admitió, antes de garantizar su apoyo para lograr el cambio.