Feijóo resalta 13 años de presupuestos en plazo gracias a la estabilidad

“Gobernar subiendo los impuestos y la deuda lo hace cualquiera”, destacó este domingo el presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que consideró que para esto “no hace falta un Gobierno”.

Así lo manifestó durante su intervención en el congreso del PP de Marbella (Málaga), donde aseguró que no conoce “a nadie que pueda llegar a fin de mes sin tener las facturas pagadas y gastar, mínimo, lo que se tiene. Dejar a deber a todos lo hace cualquiera. Gobernar subiendo los impuestos y la deuda lo hace cualquiera, no es necesario elegir a un gobierno”.

“Ahora bien, cuadrar cuentas, no gastar más de lo que se tiene y pagar lo que se debe es lo que nos han enseñado en casa y eso es lo que queremos hacer en Andalucía, en Marbella, en Galicia y en España”, sentenció Feijóo, acompañado de su homólogo andaluz, Juanma Moreno; el presidente del PP de Málaga y consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo; y la reelegida presidenta del PP marbellí y alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Tras alabar la “buena gestión” de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, incidió en que la estabilidad es “un valor que incrementa la riqueza, los servicios públicos y, sin ninguna duda, la credibilidad de la política bien entendida”, defendiendo un modelo de gobierno “sin ataduras, que no tiene que recurrir a partidos independentistas para mantenerse en el gobierno, que no tiene que ocultar pactos para aprobar los presupuestos y que no tenga más objetivo que acertar, que defender los intereses generales y que tu país vaya mejor el día que te vas que el que llegaste”.

En esta línea, destacó que la estabilidad del Ejecutivo gallego fue la que permitió aprobar en plazo los presupuestos durante los últimos trece años, controlar las cuentas públicas y bajar impuestos. Por ello, consideró que el PP “es el mejor defensor de los servicios públicos”. “La equidad es tratar a la gente con independencia de su renta, en función de su necesidad sanitaria objetiva”, sentenció, agradeciendo a Moreno que haya “acreditado que en Andalucía se podía hacer un cambio a mejor”.