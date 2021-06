Feijóo respalda la protesta de Colón y advierte que los indultos serán un error histórico

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este martes la manifestación contra los indultos en la madrileña plaza de Colón el próximo domingo, día 13, y la presencia del Partido Popular para rechazar una medida de gracia que considera un "error histórico".

Feijoó ha protagonizado este martes un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que ha estado arropado por el presidente del PP, Pablo Casado; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Ha considerado el dirigente gallego que la manifestación de Colón, donde coincidirán PP, Vox y Ciudadanos, no va de derechas o de izquierdas, sino de creer en el Estado de derecho y defender la Constitución.

"Me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe", ha afirmado Núñez Feijóo, que ha sostenido que, por contra, le sorprendería que el PP no estuviese cuando es llamado a defender la Constitución.

El presidente gallego no ha dado respuesta a las preguntas sobre su asistencia a la protesta, si bien no acudirá porque se reúne con el papa Francisco en el Vaticano; mientras que Fernández Mañueco, que no acudirá por motivos personales, ha señalado a su llegada que apoya la protesta y que estará representado por el líder de su partido.

Además, Núñez Feijóo ve "la misma canción de siempre" en la carta en la que el líder de ERC, Oriol Junqueras, cuestionaba la independencia unilateral y apostaba por un referéndum pactado.

"El problema es que los hechos lo contradicen de vez en cuando", ha agregado, tras recordar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que esta va a ser la legislatura de la independencia.

Sobre los indultos ha advertido: "Nos vamos a equivocar y no vamos a resolver los problemas; al contrario, vamos a legitimar un delito continuado".

Núñez Feijóo ha insistido en que rechaza el "autoindulto" que, a su juicio, se concede el Gobierno, porque se otorga a un socio, por lo que se produce un "conflicto de intereses".

El presidente gallego ha mostrado además su hartazgo ante las cuestiones de Cataluña y ha ironizado al asegurar que si él hubiese proclamado la independencia gallega hubiese conseguido "más audiencia". EFE