Feijóo se apunta éxitos y reparte responsabilidades

La crisis es muy importante, pero Galicia está mejor que la media de España. La crisis industrial es innegable, pero la responsabilidad es del Gobierno de España. Con estos dos hilos argumentales sorteó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, las preguntas de la oposición en un pleno de marcado carácter económico.

Bloque y PSdeG querían apretar las tuercas del presidente y pedir explicaciones sobre la situación económica de la comunidad. Los nacionalistas, preocupados por la situación industrial de Galicia, crítica tras los últimos anuncios de cierres. Los socialistas, alarmados por los datos de la EPA del primer trimestre.

CRISIS INDUSTRIAL. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quería detalles de los planes de la Xunta para avanzar “cara un novo modelo dentro dunha transición enerxética xusta”. “Sen industria, non hai futuro”, advirtió la líder de la oposición, antes de poner sobre la mesa “unha verdade incontestable: o sector se desangra”. Y enumeró los problemas que atraviesan muchas compañías en Galicia, como Endesa, Meirama, Alcoa o Adolfo Domínguez, entre otras.

Pontón se anticipó al uso de la pandemia como escudo y aseveró que “a desertización industrial é anterior á pandemia”, y agregó que “o legado industrial é dramático”. Así, afirmó que, desde 2009, se habían perdido más de 27.000 empleos y 2.947 industrias cerradas.

La nacionalista habló de “un desastre sin paliativos” y acusó a Feijóo de “incapacidade para defender os intereses de Galicia”, antes de recordar que “o máis destacado foi o fiasco de Pemex”. “Menudo crack”, sentenció.

A renglón seguido, criticó que “non impulsou ningún proxecto de calado” y agregó que “un bo gobenante busca solucións e anticiparse aos problemas. Vostede non é bo gobernante. É bo propagandista”.

A Feijóo le irritaron el tono y las acusaciones de Pontón, “un acto de cinismo que cada vez vai a máis”. Y recordó que “a única forza en contra de pechar As Pontes foi o PP; o BNG non quere facer buques militares en Navantia; levamos doce anos defendendo Alcoa... e son especialistas en calar sobre Ence”.

El presidente remarcó que dedica todas sus energías “a traballar por Galicia”, pero no está dispuesto a “asumir responsabilidades que non son nosas”. Y dio su puñetazo encima de la mesa: “Vostedes gobernan co PSOE. Os responsables da situación industrial de Galicia son o PSOE e o BNG, por ese orde”.

Feijóo reivindicó el peso de la industria en Galicia (un 16%, casi dos puntos por encima de la media, según sus datos), y criticó el “cinismo” del Bloque al criticar el “capital” y zancadillear las propuestas eólicas de la Xunta. “Deixe de enganar aos galegos. Sabemos ler, escribir, sumar e restar”, remató.

Pontón recogió el guante del “cinismo” y lo hizo suyo, al afirmar que “cinismo é dicir que o máximo responsable da Xunta non ten ningunha responsabilidade e nada que facer. Se iso é todo, o mellor que pode facer é pechar e marchar”.

El titular de la Xunta, replicó que él estaba “para defender a Galicia”, y le pidió a Pontón que se aclarase: “As decisións que poñen en risco (a la industria) son do Goberno central. E vostedes gobernan con ese partido. Non se pode sorber e soplar ao mesmo tempo. Decida se defende os intereses dos galegos ou goberna co PSOE”.

FONDOS NEXT GEN. Además, el presidente cargó contra la líder de la oposición por las críticas sobre la composición del comité de expertos para la gestión de los fondos europeos. Unas críticas que también realizó el portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero, que afeó que fueran exclusivamente hombres y se preguntó “por qué a Xunta despreza as mulleres”.

Fue un punto que tensó el debate entre Caballero y Feijóo, toda vez que el socialista comparó al organismo que toma las decisiones con respecto a estos fondos con “unha comunidade de veciños”. El dirigente popular reclamó “un pouco de responsabilidade e humildade”.

Feijóo también acusó de “cinismo” al socialista: “Preocúpanlle as familias, pero defenden a subida de impostos co maior hachazo fiscal. Se pode facer máis cinismo?”. Criticó que “din unha cousa en Europa e logo aquí son erratas” y le pidió que “defenda a Galicia, aínda se teña que enfrontar ao seu partido”. “Nunca vai representar maioritariamente aos galegos se segue así”, declaró.

MERCADO LABORAL. Antes, el portavoz del PSdeG había hablado de que Galicia está inmersa en una “crise de enorme complexidade”, y se centró en el incremento del paro juvenil y en la caída del empleo.

Caballero aireó los datos “devastadores” de la Encuesta de la Población Activa que situaba a Galicia como la comunidad en la que más aumentó el paro en los tres primeros meses del año. “A estratexia de salvar o Nadal foi un erro e non podemos seguir cos brazos caídos ante a crise”. Insistió en criticar la parálisis de la Xunta de cara a la reactivación: “Señor Feijóo, está en fora de xogo. Vostede está out na política económica”, dijo, y acto seguido reclamó que se utilizaran los 1.200 millones de euros extraordinarios con los que cuenta la Xunta.

Feijóo quitó hierro a la EPA, sacó pecho por los datos y los indicadores de Galicia durante el año de la pandemia, y puso encima de la mesa los informes más recientes para tratar de desarticular el discurso del socialista. “Tiña plantexada a pregunta antes de coñecelos e non é capaz de replantexala para non facer un ridículo espantoso. Non ten sentido dicir que os datos de paro son os peores de España”.

El presidente gallego aseguró que el paro en Galicia (13%) es menor que el de España (16%), indicó que en el último año se habían creado más de 27.000 puestos de trabajo y se redujo en 20.000 el número de desempleados y celebró que “Galicia é unha das comunidades que mellor resiste á pandemia”.

En este punto, ambos se acusaron de vivir en realidades paralelas. Para Feijóo, Caballero hace “política de ciencia ficción”. Para el socialista, el presidente “segue no mundo de Yupi” al transmitir la imagen de que Galicia está “nunha situación óptima”. “Dígalle á xente que a comunidade está nunha situación idílica. Non o cre ninguén. O rodillo do PP ten que tocar a realidade”.

Ante las críticas del socialista por la situación de la industria en Galicia, Feijóo le recordó que “vostede é o máximo responsable do PSdeG, que pecha As Pontes, Meirama e Gamesa; vostede crea os problemas e logo os reparte”.