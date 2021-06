Feijóo, único candidato a presidir el PPdeG

No hubo sorpresas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no tendrá rival como aspirante a presidir el Partido Popular de Galicia durante los próximos cuatro años. La comisión organizadora del congreso que tendrá lugar los días 16 y 17 de julio en Pontevedra lo acaba de proclamar como único candidato, tras ser avalado por 6.119 afiliados y después de que ningún otro militante entregase las firmas necesarias. El plazo finalizaba este miércoles, el día elegido por Feijóo para presentar sus apoyos y proclamar que se presenta “non polo que fixen, senón polo que queda por conseguir”. Feijóo ocupa el cargo de presidente del PPdeG desde 2006 y seguirá haciéndolo, si no hay cambios por el medio, hasta 2025.

Sin contrincantes ya –tampoco se esperaban– el líder del PPdeG iniciará ahora una campaña interna para, en un formato mas reducido de lo habitual debido a la pandemia, presentar su proyecto político de cara a los próximos años. Se convocará para ello a las cuatro juntas directivas provinciales del partido. La primera se celebrará ya el próximo lunes, día 21, en Ourense. Le seguirán las de Lugo, el día 28; A Coruña, el 29; y Pontevedra, el 6 de julio.

El PPdeG quiere un cónclave “abierto, participativo y funcional” con la vista puesta, no solo en los equipos que salgan de él, sino en las propuestas de futuro para Galicia, “pues el objetivo –explican en una nota– es que sea la comunidad la gran vencedora de este congreso”. El propio Feijóo explicó este miércoles que la idea es reactivar ya la maquinaria electoral para avanzar en la presencia institucional de los populares, con la mirada puesta en los próximos comicios que, salvo sorpresas, serán municipales. “La noticia serán las propuestas y no las disputas sobre personas. No va a haber perdedores”, avanzó el líder del PPdeG.

Los populares gallegos recogerán ahora hasta el próximo 21 los textos de los tres relatorios que se llevarán al cónclave, unos documentos que pdorán ser consultados y enmendados por la militancia y que buscan impulsar el modelo de bajada de impuestos y defensa de los sectores industriales y productivos, adaptar los servicios públicos al contexto post-covid e incrementar las vías de participación con la formación.

Tras la celebración de las asambleas para elegir a los compromisarios el 7 de julio, finalmente el 17 º congreso autonómico del PPdeG tendrá lugar el 16 de julio, cuando los afiliados podrán aprobar los textos finales de las ponencias, y el 17, día en el que todos los inscritos podrán elegir al presidente del PPdeG.