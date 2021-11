Feijóo y Caballero censuran que el AVE no correrá ni por Vigo ni por A Coruña en 2021

La niebla sigue instalada en torno a las fechas concretas de los sucesivos hitos de la llegada del tren de alta velocidad que conectará a Madrid y a Galicia. El nuevo interrogante sobre el posible inicio de los viajes comerciales se cierne ahora sobre la fecha del 21 de diciembre. Éste, aunque probablemente quedará despejado el lunes con la anunciada visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no fue despejado este jueves por el presidente del Gobierno autonómico.

Alberto Núñez Feijóo, tras eludir la confirmación de la fecha, expresó su confianza en que la titular de Transportes del Gobierno le confirme durante el viaje de pruebas previsto para el 21 de novimente, el día en que se llevará a cabo el primer viaje.

El titular del ejecutivo gallego confirmó que “en todo caso” el tren de alta velocidad llegará a Ourense antes de Navidad. Acto seguido recordó que el resto de Galicia no contará con AVE “mientras no haya trenes que permitan cumplir los tiempos” que han sido pactados.

En línea con la afirmación realizada el miércoles por la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Ethel Vázquez, en torno a que el AVE “solo” llegará a Ourense, el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero insistió en recalcar este jueves que “para Vigo aún queda” para que llegue el tren de alta velocidad. “Llega a Ourense y a Vigo dando una vuelta innecesaria y, por tanto, para el AVE de Vigo todavía falta un tramo, el de Vigo-Ourense por Cerdedo”. En esta línea, insistió en que “en tanto ese trozo no esté hecho el AVE, como tiene que ser y como tiene que operar, no lo hace en Vigo”. Tras ello reconoció que con la entrada en servicio, el próximo mes de diciembre de la conexión entre Madrid y Ourense, “mejoramos mucho”, por lo que se lo agradeció al presidente Pedro Sánchez y a la ministra. “Con esta nueva obra se acorta más de una hora el trayecto a Madrid y esto está estupendo, pero el AVE a Vigo no se ha acabado aún”. En todo caso, afirmó que se subirá al tren con línea directa por Cerdedo “siendo alcalde de Vigo”.

Caballero arremetió contra la exministra de Fomento y diputada por Pontevedra, Ana Pastor, y contra el presidente de la Xunta, a quienes culpa del parón en el desarrollo de la conexión de la ciudad por Cerdedo.

Aunque recordó que queda un año para que esté listo el estudio hidrogeológico de los túneles de la conexión directa de Vigo a Ourense por Cerdedo, Caballero ya adelanta que “va a haber luz verde y que los túneles serán viables”, por lo que se podrá construir el tramo de unión directa.

El alcalde se comprometió a estar “todos los días encima del tema para que no se pierda un solo día”.