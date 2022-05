Feijóo y Tellado dejan su asiento en O Hórreo tras ser elegidos senadores

Santiago. Pensando ya en su nueva etapa en el Senado y en los futuros cara a cara con Pedro Sánchez, Núñez Feijóo aseguró este martes que si el presidente del Gobierno se prepara “bien” las sesiones de control puede ganarlas porque “las cierra”, al tener el último turno de palabra.

Un día antes de tomar posesión de su escaño en la Cámara Alta, junto al vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, el expresidente autonómico aseguró sentirse “muy honrado” de que el Parlamento gallego le haya designado senador y subrayó que desde este miércoles seguirá representando a su tierra en la Cámara Alta “con la misma entrega y dedicación con la que ha trabajado durante todos estos años como diputado autonómico”

Al ser preguntado si tiene ganas de confrontar con Pedro Sánchez, se remitió a la sesión plenaria del 7 de junio, que es la primera en la que podría tener un ‘cara a cara’ con el presidente según está previsto en la agenda parlamentaria. “La verdad es que no me lo he planteado, a partir del 7 de junio me lo voy a plantear”, manifestó.

El de Os Paares admitió que el presidente parte con la ventaja de cerrar las sesiones de control en el Parlamento. “En las sesiones de control normalmente si el presidente tiene bien preparada la sesión, suele ganarlas, porque las cierra”,enfatizó.

En esta línea, señaló que él hizo sesiones de control tanto en la oposición como en el Gobierno. “Y sé perfectamente que en el Gobierno la sesión de control es muy cómoda”, manifestó, para añadir que ahora le corresponde estar en la oposición y, por tanto, cumplirá sus compromisos como jefe de la oposición.

Aunque se marchaba este mismo martes a Madrid, Feijóo tuvo tiempo de tomarse un café en el Pazo do Hórreo y de atender a los medios de comunicación. Respondió a un par de preguntas de asuntos estatales y también a las críticas de la oposición sobre su nombramiento. “Nunca en la historia se dio que un jefe de la oposición represente a su circunscripción que es Galicia”, explicó, insistiendo en que es “un plus” para la Comunidad que él pueda “defenderla” como senador y jefe de la oposición. e.p.