Feijóo y Tellado serán nombrados el día 24 senadores sin aval de BNG y PSdeG

El clima político en Galicia de cara a la próxima semana apunta a un pronóstico de marejada y fuerte marejada en el Parlamento a cuenta del desembarco de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado en la Cámara Alta. El líder nacional del PP y su vicesecretario de Organización serán nombrados el martes, día 24, senadores autonómicos rodeados por un mar de críticas de BNG y PSdeG.

Los partidos que forman la oposición, que no apoyarán la elección, coinciden en criticarla como un “uso partidista de las instituciones” por parte de los populares, tal y como avanzaron este mismo miércoles tanto la viceportavoz parlamentaria de los nacionalistas, Olalla Rodil, como el portavoz de los del puño y la rosa, Luis Álvarez, al finalizar la Xunta de Portavoces

Rodil acusó a los populares de hacer un “uso partidista de las instituciones”, pues los senadores por designación autonómica tienen “la responsabilidad y la obligación” de defender los intereses de Galicia en las Cortes, “no para ahorrar un par de salarios al PP, que es lo que van a hacer”. En esta misma línea, Álvarez dijo que esta elección “obedece a una necesidad de encaje orgánico a nivel estatal” para que Feijóo y Tellado tengan “un puesto” en el Senado. En el caso del líder del PP, es la forma de poder tener un cara a cara con Pedro Sánchez, al menos una vez al mes.

“La figura de senadores por designación autonómica tienen su justificación en un especial hincapié en la defensa de aquellos territorios y a los que representan. Y una de dos: o los que estaban en su momento (Elena Muñoz y Juan Serrano) no hacían bien su trabajo y era necesario cambiarlos, u obedece a otras causas ajenas”, insistió Álvarez. En cualquier caso, reconoció que es “un procedimiento legítimo” que acometerá el Grupo Popular –con una mayoría absoluta de 42 diputados– y negó que el PSdeG hable de “ilegitimidad”, algo que el PP “sí hizo luego de la moción de censura” a Mariano Rajoy en 2018.

Según avanzaron los portavoces de los tres grupos parlamentarios, el pleno arrancará el próximo martes con una sesión extraordinaria –justo antes de celebrarse la ordinaria– a las 16,00 horas con la designación de los dos senadores, que será a través de papeleta y en urna.

Así, los diputados podrán optar por apoyar o no la candidatura de Tellado y Feijóo –que todavía no fue registrada en la Cámara–, sin que puedan votar en contra: solo abstenerse o votar nulo. Tanto Rodil como Álvarez, avanzaron que no avalarán estos nombramientos.

Frente a estas críticas, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG Paula Prado recordó que, durante la última votación de los senadores, los populares facilitaron la elección del socialista Xoaquín Fernández Leiceaga: “No pusimos ninguna traba pensando que el PSdeG estaba echando del Parlamento a un señor que había perdido las elecciones”. “Ahora el PSdeG parece que cambia de criterio y no le parece bien que el presidente de Galicia tiene consigo cuatro mayorías absolutas, es decir, el apoyo mayoritario de los gallegos en las urnas y, por tanto, un representante de los gallegos avalado por los votos, represente a Galicia”, indicó.

En este sentido, Prado considera que no hay “un representante mejor” que el expresidente Feijóo y ha lamentado que “la izquierda siempre cuestiona el voto de los ciudadanos”. “Nosotros (el PPdeG) respetamos muchísimo la democracia y las elecciones”.

NUEVO VICEPRESIDENTE PRIMERO. Por otra parte, el pleno extraordinario del martes elegirá al nuevo vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, toda vez que el anterior titular del cargo, Diego Calvo Pouso, tomó posesión el lunes como vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Preguntada sobre quién será su sustituto, Prado explic que el futuro líder del PPdeG, Alfonso Rueda, abordará este cambio con el portavoz, Pedro Puy, cuando vuelva a la actividad después del infarto sufrido el pasado jueves, del cual ya ha recibido el alta.