Felipe VI y su padre se verán en la Zarzuela el lunes antes de su regreso a Abu Dhabi

Mientras que desde la parte socialista del Gobierno se mantuvo un discreto silencio sus socios de Ejecutivo volvieron a lanzar sus dardos contra la visita del exmonarca empezando por la vicepresidenta segunda, la ferrolana Yolanda Díaz, quien afirmó que el rey emérito Juan Carlos I debe “rendir cuentas” a la ciudadanía española y ha apuntado que “no hay que tener miedo” a debates, como la inviolabilidad de la monarquía. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Díaz ha comentado que lo menos importante es que regrese o no temporalmente a España, sino que ofrezca explicaciones a la ciudadanía como “cualquier demócrata de este país”.

Cuestionada sobre informaciones relativas a que Zarzuela le ofrecería alojamiento en su vuelta al país, la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha dicho que no va a opinar de esta cuestión.

Por otra parte, señaló que la postura de su socio de coalición, el PSOE, ante el regreso de Juan Carlos I es “respetable” y no va a ser ella quien valore las posiciones de partidos a los que no pertenece. Eso sí, Díaz ha aseverado que la sociedad, en pleno siglo XXI, merece una explicación sobre las actividades del emérito y que “más allá” de que no sea monárquica, cree que la Casa Real debe rendir cuentas como cualquier otra institución.

En cuanto a la cuestión de la inviolabilidad de la Corona, la vicepresidenta ha opinado que los gobiernos deben impulsar debates que sirvan para “avanzar y modernizar” la sociedad.En este punto, ha explicado que más allá del debate constitución también hay una “discusión jurídica” y, en consecuencia, hay margen para actuar “sin temor” a las reflexiones que atañen a la carta magna.

Finalmente, ha recordado que hace poco se lanzó un decreto para dotar de más transparencia y modernizar el funcionamiento de la Casa Real, por lo que no se debe tener “ningún temor” a abordar esta cuestiones, máxime en una sociedad “robusta” y “preparada” como la española.

Irene Montero reclamó también que el emérito debe rendir cuentas sobre sus “presuntos casos de corrupción”, que “dañan la democracia” y afectan a una de las instituciones más importantes del país, como la monárquica. Finalmente, Montero ha admitido que en este asunto existen diferencias con su socio de coalición, dado que el PSOE es un “partido monárquico” y Podemos es “republicano”.